Producirán el primer spray anti-viral para textiles que amplía 10 veces la protección contra Covid

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, firmó este jueves un contrato de articulación público-privada para la producción del primer spray antiviral-antibacteriano para barbijos y textiles queamplía 10 veces la protección contra el Covid-19, informaron fuentes oficiales. Durante la visita al laboratorio de Elea Phoenix, las autoridades del mismo, junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y la Presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Ana Franchi, pusieron en marcha el contrato de licencia para un spray antiviral y antibacteriano apto para barbijos, tapabocas y textiles, desarrollado por las instigadoras del Conicet, Vera Álvarez y Verónica Lasalle. @CJS@ El ministro de la cartera de ciencia destacó la relevancia de “la articulación público-privada para el desarrollo y producción del antiviral” y felicitó a las científicas y científicos del país por esta innovación. Asimismo, Filmus subrayó que “el aporte científico-tecnológico genera la posibilidad de agregar valor a nuestros productos y exportaciones, con trabajo calificado y va a posibilitar un cambio en la matriz productiva argentina”. En tanto, Franchi aseguró que estas iniciativas “nos enriquecen como sociedad” y que el trabajo conjunto entre las Universidades, los organismos de investigación y las empresas interesadas en innovar, permitirán “caminar hacia un país más inclusivo y soberano”. Pelizzari: “98% del costo de nuestros productos está compuesto por insumos nacionales y solo el 2% de importados” (Foto Twitter). Por su parte, el gerente general del laboratorio, Gustavo Pelizzari, señaló que los desarrollos de Elea “han logrado un gran proceso de sustitución de importaciones que representan alrededor de 200 millones de dólares anuales”. Además, indicó que “el 98% del costo de nuestros productos está compuesto por insumos nacionales y solo el 2% es de componentes importados. Somos una de las empresas de capitales argentinos que más está invirtiendo en el país”. Sobre el spray “Perival 24” El producto, que se lo conocerá comercialmente como “Perviral 24”, es el primer spray de propiedades antivirales y antibacteriales para aplicar sobre todo tipo de telas, aumentando 10 veces la protección. El mismo está compuesto a base de biopolímero quitosano y se encuentra en trámite de registro ante ANMAT.

Both comments and pings are currently closed.