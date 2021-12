Incendio en un deposito alimenticio en Claypole

Sucedió en el día de ayer, un depósito de productos alimenticios se prendió fuego en Claypole. Tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown (BVAB) trabajaron para sofocar las llamas. Sucedió ayer en un galpón ubicado en Collet y Rinconada de Claypole, partido de Almirante Brown. De acuerdo a la información brindada, el fuego se inició en un sector de pallets y se propagó. No informaron sobre víctimas fatales o personas afectadas por el humo. Daños materiales. “Tras varios minutos de labor, los voluntarios lograron la extinción total”, informaron desde el Cuerpo de BVAB. También asistieron personal de Defensa Civil y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

