Desocupados y familias sin techo compartieron la Nochebuena en el Obelisco y frente al Congreso

Militantes de varias organizaciones sociales peronistas y de sectores independientes con diferentes consignas, compartieron la mesa de Nochebuena, en las inmediaciones del Obelisco porteño y frente al edificio del Congreso Nacional, en reclamo de trabajo digno, terminar con la pobreza y una vivienda digna para todos. Uno de los encuentros organizado por movimientos sociales se efectuó en la Plaza Congreso, junto a familias en situación de calle, bajo la consigna “Ninguna familia sin Navidad”. Del encuentro, que se inició después de las 17 frente al Palacio Legislativo participaron más de 2000 personas de familias pobres de la Ciudad de Buenos Aires, junto a militantes y referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Organización Nuestramérica, Proyecto 7 y del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), entre otras. “Ninguna familia sin Navidad” fue la consigna elegida por estas organizaciones, similar a la que otro grupo de movimientos sociales realizó en torno al Obelisco porteño, en la Plaza de la República. “Nuestra cena de Navidad tuvo que ver con ejercer la solidaridad en primera persona, poner el cuerpo para que ninguna familia y ningún niño se queden sin navidad y un plato de comida” Dina Sánchez, de la UTEP Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía (UTEP) dijo a Télam que “una vez más, hemos compartido la cena de Navidad en el Congreso, en un contexto económico muy duro que vivimos los argentinos y el mundo”. “Nuestra cena de Navidad tuvo que ver con ejercer la solidaridad en primera persona, poner el cuerpo para que ninguna familia y ningún niño se queden sin navidad y un plato de comida. Entre tantas penurias podemos celebrar una cosa: con la lucha y organización logramos que se sancione la ley nacional para personas en situación de calle para todas las personas que no tienen techo”, destacó. Por su parte Mariana González, referente de la organización Vientos de Libertad-MTE, informó a esta agencia: “La verdad es que estamos muy cansadas por tanto esfuerzo, pero felices porque hemos podido poner un a mesa digna a nuestros hermanos. Porque además hemos tenido a más de 70 compañeras cocineras prepararon un menú navideño como todas las personas se merecen, con lechón, pollo al horno, ensalada rusa, ensalada de fruta, entre otras cosas”. El viernes en la Plaza de los Dos Congresos se desplegó un espacio para la niñez, suelta de globos y conjuntos musicales. “La Ciudad de Buenos Aires tiene una deuda cada vez mayor con las familias de los sectores populares, con un presupuesto que se proyecta para el 2022 que vuelve a recortar en las áreas de desarrollo humano y hábitat, salud, género y educación” Walter Córdoba Según informaron a Télam voceros de prensa de Juan Grabois, titular del MTE y dirigente del Frente Patria Grande -integrante del Frente de Todos- el trabajo de estas organizaciones sociales “permitió el desarrollo de una Ley Nacional para personas en situación de calle y familias sin techo que las organizaciones impulsaron junto al diputado nacional (Federico) Fagioli”, sancionada el 9 de diciembre. Por otra parte, -con críticas al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta-, otro grupo de organizaciones sociales peronistas y de izquierda, se reunieron en las inmediaciones del Obelisco porteño, bajo la consigna “Una Navidad sin hambre en la Ciudad”, y reclamaron: “trabajo para todas y todos, alimentos, poder estudiar y ser cuidados”. Este otro encuentro fue convocado por el Movimiento Popular La Dignidad, el Movimiento de Trabajadores (MTD) Aníbal Verón, la organización Liberación Popular, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista René Salamanca/Nacional. Desde las 20, en torno al mítico símbolo porteño, ubicado en la intersección de las avenidas 9 julio y Corrientes, epicentro de la Ciudad, la militancia de estos sectores compartieron una abundante cena, pizzas, empanadas, y milanesas con puré-, escucharon algunos discursos de dirigentes, cantaron y bailaron, a veces interrumpidos por cortos chaparrones de lluvia. En declaraciones a Télam, Walter Córdoba, referente del Movimiento Somos Barrios de Pie de Capital Federal, expresó: “La Ciudad de Buenos Aires tiene una deuda cada vez mayor con las familias de los sectores populares, con un presupuesto que se proyecta para el 2022 que vuelve a recortar en las áreas de desarrollo humano y hábitat, salud, género y educación y que en los últimos dos años se triplicó la población sin vivienda alcanzando unas diez mil personas”.

Both comments and pings are currently closed.