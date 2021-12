“Hay un rebrote y empieza a circular más fuerte la variante Ómicron”

El jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Enio García, afirmó que el aumento “exponencial” de casos por coronavirus en el país registrado en los últimos días se debe a la “circulación más fuerte” de la variante Ómicron y a que la la sociedad “bajó la guardia” en los cuidados. “Estamos frente a la presencia de un rebrote, parecería que empieza a circular más fuerte la variante Ómicron, y en algunos laboratorios, han identificado una gran cantidad de muestras de esta nueva cepa”, afirmó García, respecto a la situación del incremento de casos por coronavirus en la provincia de Buenos Aires. “Estamos frente a la presencia de un rebrote, parecería que empieza a circular más fuerte la variante Ómicron, y en algunos laboratorios, han identificado una gran cantidad de muestras de esta nueva cepa” Tras agregar que luego de varios meses consecutivos de baja de casos, el funcionario remarcó en declaraciones por Radio Del Plata que “empieza a aumentar de manera exponencial la cantidad de contagios junto con los testeos, que por ahora no repercute en los servicios de salud por la efectividad de las vacunas”. Un total de 3.372 casos positivos de coronavirus se registraron en las últimas 24 horas en la provincia de Buenos Aires, y el martes otras 24 personas murieron y 9.336 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina. El jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense adjudicó el aumento de casos, a la mayor mayor contagiosidad de la variante Ómicron pero también al “comportamiento social, (porque) bajamos la guardia como sociedad y veo mucha gente sin barbijos en locales cerrados”. “El año pasado, tuvimos un brote en las fiestas, porque es muy difícil que las personas mantengan las medidas de cuidado, por eso esperamos un aumento de casos para el período de fiestas”, apuntó. Luego, García recordó las recomendaciones de cuidado, tales como “evitar reuniones con mucha gente, hacerlas en lugares abiertos, la ventilación cruzada, no compartir utensillos, vasos, seguir usando barbijos y lo más importante el tema de la vacunación”. La importancia de la vacunación Por su parte, el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Manuel Castelli, dijo que “si uno ve lo que pasa en los países con alta cantidad de casos diarios, lo que se está viendo es que Ómicron no es una variante que tiene mayor impacto desde lo individual en los vacunados. La diferencia está en los insuficientemente vacunados o no vacunados“. “La chance es sustantivamente más alta de las personas no vacunadas de tener un desenlace fatal que las personas vacunadas”, agregó. En diálogo con El Destape Radio, Castelli contó que desde el Ministerio se encuentran analizando “la transmisibilidad que tienen las variantes Delta y Ómicron”. En este sentido, se observó que “son los grandes conglomerados en donde se detecta la mayor cantidad de casos” y “se ha detectado una demora mayor de las personas para consultar”. “A veces tienen pocos síntomas porque los casos en su gran mayoría son leves y entonces las personas están tres o cuatro días con dolor de cabeza y de garganta. Esto hace que en ese tiempo, que son los primeros días de la enfermedad, cuando uno tiene la mayor capacidad de transmitir a otros, se pueda diseminar más rápido el virus”, explicó. Si bien la variante responsable de la suba de casos positivos de Covid-19 actual en la Argentina es la Delta, “en otros países se ve que hay un rápido desplazamiento a una variante más transmisible, como es Ómicron”, aseguró Castelli. Una de la medidas a las que apunta el Ministerio es “fortalecer el mensaje” de la vacunación y, en este sentido, destacó que existe “un gran esfuerzo de todos los equipos de salud en poder sostener tasas de vacunación de 2 millones de aplicaciones por semana“. Además, recordó la importancia de mantener los cuidados como “el uso del barbijo”, que “hoy hay mucha evidencia sobre la efectividad que tiene para disminuir la transmisión” y “la ventilación cruzada de los ambientes”.

