Exitosa jornada de inscripción y charla informativa para el ingreso a la fuerza policial 2022

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron una jornada de inscripción y charla informativa junto a más de 750 vecinos y vecinas que son aspirantes al ingreso 2022 de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El total de inscript@s browniwn@s para sumarse a la Fuerza Policial ya asciende a 2.268 vecinas y vecinos.

El acto se llevó adelante en el Microestadio “Diego Armando Maradona”, ubicado en el Polideportivo de Ministro Rivadavia, donde las personas ya inscriptas tuvieron charlas introductorias y aquellos que todavía no estaban registrados pudieron hacerlo de forma presencial. En este sentido, Mariano Cascallares destacó el “compromiso de los vecinos y vecinas de Almirante Brown que quieren sumarse a la fuerza” y los instó a transitar “este desafío personal y colectivo con mucha vocación y energía”. “Quiero agradecer al gobierno de la Provincia de Buenos Aires porque tomar una decisión como esta, de reclutar un total de 20.000 hombres y mujeres, es realmente destacable porque significa más seguridad para todos nuestros vecinos y vecinas”, agregó. Por su parte, Fabiani sostuvo que “en una sociedad tan compleja como la que vivimos los servidores públicos tenemos que estar a la altura, por lo que su interés en anotarse en una institución tan importante como la Policía Bonaerense es una gran responsabilidad”. “Bienvenidos a todos y todas y sepan que cuentan con nosotros para todo lo que necesiten”, agregó. De la jornada participaron además el director Provincial de Formación, Capacitación y Evaluación del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Gonzalo García; la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel; el subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martín Borsetti; el Superintendente Región A.M.B.A. Sur II, Andrés David Acuña Regalini, y el Jefe de Estación de Policía Departamental de Seguridad local, Ariel Darnet, entre otras autoridades.

