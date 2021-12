El Frente Ciudadano Lomense inauguró sede en Temperley

Con la presencia de la concejala del Frente de Todos Vilma Gonzalez, Armando García Secretario Gral acompañado por los militantes Carlos Catre Sosa y Daniel Amaya.

Bajo el nombre de la agrupación “La Argentina Peronista”, el fin de este nuevo espacio en la calle Chicago busca colaborar con la mejora del barrio con militancia política.

Según los organizadores la idea de abrir este tipo de sedes esta basada en la liturgia de las legendarias Unidades Básicas peronistas para volver a la esa doctrina ,y volver a los mejores años ,que fueron con Juan Perón, con Eva Perón, con Nestor y con Cristina.

Ante la enorme concurrencia entre vecinos y militantes Vilma Gonzalez dijo: “Agradezco poder trabajar con ustedes, sabemos que se hizo muchas cosas en Lomas de Zamora, pero también sabemos que falta, y para eso estamos. Soy una militante que hoy tiene el orgullo de representarlos, solo les pido la ayuda a través de Armando, Daniel y “Catre” para poder llegar hacer las cosas que necesita el barrio, no hace falta contar nada, tenemos que unirnos, armar proyectos y darle para delante” y cerró “muchas gracias por esta tarde y trabajemos todos unidos”

