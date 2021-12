Consejo Escolar: Juraron nuevos integrantes del cuerpo que conduce María Marta Silva

Prestaron juramento los nuevos consejeros y consejeras escolares de Almirante Brown que resultaron electos en los comicios de noviembre pasado. El Consejo Escolar browniano es ahora presidido por María Marta Silva. La ceremonia de jura de los nuevos integrantes del cuerpo se llevó a cabo frente al nuevo edificio del Instituto Superior de Formación Docente N° 41, sito en Cervantes y Colombres del barrio Vattuone de Adrogué. Contó con las presencias de, entre otros, el intendente municipal Juan Fabiani, la inspectora jefa distrital de Educación, María Inés Centurión, funcionarios del Ejecutivo municipal y concejales. El xoncejo Escolar browniano quedó integrado de la siguiente manera: Presidenta; María Marta Rita Silva; vicepresidenta, Lorena Verónica Luna; tesorero; Adrián Esequiel Buffoni, secretaria, María Iris Sabino Balmaceda; vocales; José Gabriel Hernández, María Alejandra Silva, Sandra Susana García, Ana Carolina Randi; Solange González Seipel y Federico Javier Fuentes; secretaria Técnica, Claudia Arce y secretario Administrativo, Lucas Faga. Durante la ceremonia, hablaron el regente y la subregenta del Instituto Superior de Formación Docente N° 41, Rubén Caviglione y Susana Elola, que dieron las bienvenida a autoridades e invitados, y destacaron la educación pública como política esencial del Estado. Lo hizo también el presidente saliente del Consejo Escolar, Leonardo Herrera –ahora concejal browniano-, quien agradeció a quienes lo acompañaron en su gestión, resaltando el apoyo recibido desde el municipio y particularmente por el actual diputado Mariano Cascallares. La nueva presidente del cuerpo María Marta Silva destacó que lleva en la sangre, en el cuerpo y alma, la educación, que es la herramienta para el desarrollo de nuestros chicos y adolescentes. Recordó que hace 10 años asumía por primera vez como consejera escolar, pero también que hace 30 años atrás, lo hacía su madre como consejera y titular del Consejo. Finalmente, habló el intendente Fabiani, quien trasmitió el saludo del diputado Cascallares. recordando, que hace 6 años se iniciaba por el un proyecto político, que hizo hincapié en la educación pública. “Este edificio, el del Instituto Superior de Formación Docente N° 41, es el mejor símbolo del trabajo articulado entre el Municipio y el Consejo Escolar”, dijo. Cabe consignar que hubo entrega de reconocimientos a los consejeros salientes Marcelo Urta, Alejandra Di Stéfano, Analía de Bernardis , Ezequiel Mars y el presidente saliente del cuerpo, Leonardo Herrera.

