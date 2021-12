Paso bajo nivel de San Martin: colocaron dos puentes ferroviarios de 200 toneladas y circula las formaciones

Un operativo especial que se prolongó durante todo el fin de semana, y que incluyó intensos trabajos por las noches, permitió finalizar la instalación de dos imponentes puentes ferroviarios de hormigón que pesan 200 toneladas cada uno sobre la obra del Puente Bajo Nivel de la avenida San Martín que con esta operación ya registra un avance superior al 50 por ciento. La colocación de los puentes ferroviarios, concretada a partir de la intervención de imponentes grúas que operaron en la obra, posibilitó restablecer en las últimas horas el servicio de trenes desde Constitución que ya circula sobre el nuevo puente ferroviario que se instaló durante el pasado fin de semana. Trascendió que de ahora en más se avanzará con el proceso de excavación por debajo de la estructura de los puentes ferroviarios para posibilitar la construcción del paso bajo nivel para el tránsito vehicular, lo que permitirá agilizar la circulación en toda esa zona de nuestro distrito. Mariano Cascallares recorrió la obra durante todo el fin de semana supervisando los trabajos en marcha y le expresó su agradecimiento “al presidente Alberto Fernández, al ministro de Transporte Alexis Guerrera y al titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci por esta obra histórica para nuestra gente. Todo es posible cuando la Nación, la Provincia y los Municipios trabajan juntos”, indicó Cascallares. En paralelo a esta obra de la avenida San Martín, avanza a todo ritmo la construcción del Paso Bajo Nivel de 1,2 kilómetros de extensión sobre Ruta 4 a la altura de la Rotonda Los Pinos. Y se informó que están comenzando los trabajos de pavimentación y reacomodamiento de las arterias vecinas al cruce de la calle Diehl de la localidad de Longchamps para iniciar en breve la construcción de un tercera Paso Bajo Nivel en dicho cruce. Ya está previsto que un cuarto Paso Bajo Nivel se construya en el cruce de la avenida Presidente Perón y las vías del ferrocarril en la localidad de Rafael Calzada. De ese modo, Almirante Brown está sumando cuatro de estas obras históricas para continuar mejorando la transitabilidad y la accesibilidad de todo el distrito.

