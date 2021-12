El Kun Agüero se retira del fútbol y preparan la conferencia de prensa para anunciarlo

El Kun Agüero se ha visto obligado a abandonar definitivamente el fútbol. Tal como apuntaban varias informaciones ya hace semana y tras confirmarse que la arritmia que sufre no es benigna, el argentino debe poner fin a su carrera a los 33 años. Agüero hará el anuncio oficial el próximo miércoles día 15 en una rueda de prensa, donde el club aprovechará para rendirle un pequeño homenaje. El jugador argentino, que había firmado dos años de contrato con el Barça, tuvo que retirarse durante el Barça-Alavés debido a unos mareos, que posteriormente confirmaron los peores presagios. Agüero, solo ha podido disputar cinco partidos con el Barça, y solo uno de ellos completo, ante el Rayo Vallecano. “Por lo que saben, por mi situación tengo que estar parado, tengo una prueba en enero. Por ahora no puedo hacer nada. Voy a intentar hacer algún trote, pero muy tranqui para ver qué onda. Por ahora no puedo hacer mucho más que estar al pedo“, aseguró el días atrás en un vivo en la plataforma Twitch. “No voy a hablar mucho de mi tema. Ya saben que estoy bien y les quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron en las redes sociales, en todos lados. Mucha gente me escribió, así que quería decirle gracias”, cerró.

