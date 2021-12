El Gobierno implementará el pase sanitario a partir del 1° de enero

El Gobierno nacional implementará a partir del 1°de enero el pase sanitario para eventos masivos con el objetivo de “seguir fomentando la vacunación” contra el coronavirus y para garantizar que las actividades de mayor riesgo epidemiológico “sean más seguras con la asistencia de personas” inmunizadas. A través de la decisión administrativa 2021-1198, publicada este domingo en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso que desde el 1° de enero “toda persona a partir de los 13 años que realice actividades definidas de alto riesgo epidemiológico y sanitario deberá acreditar tener un esquema de vacunación completo contra Covid-19”. Para ello deberá exhibir el certificado “ante el requerimiento del personal público o privado designado para su constatación”, según la resolución a la que tuvo acceso Télam. “Las actividades definidas para la acreditación del pase son: asistencia a locales bailables, discotecas o similares que se realicen en espacios cerrados, salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados, viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares y eventos masivos organizados de más de mil personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre”, consignó el Poder Ejecutivo. A su vez, el esquema de vacunación “deberá haber sido completado al menos 14 días antes de la asistencia a la actividad o evento”. El pase sanitario deberá ser exhibido ante el requerimiento del personal público o privado designado para su constatación y al momento previo de acceder a la entrada del evento o actividad. La decisión administrativa lleva las firmas del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Según se informó en un comunicado, la forma de acreditación será a través de la aplicación “Cuidar”, que puede descargarse en forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e iOS. Asimismo, la versión de la aplicación “Cuidar” que se debe tener instalada es la 3.6, la cual ya se encuentra disponible para descarga en una versión de prueba y estará completamente operativa desde el 1 de enero de 2022.

