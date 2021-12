Fue detenido mientras robaba ruedas

Una persona fue detenida en las últimas horas en Lomas luego de ser identificada in fraganti mientras robaba ruedas. El hecho tuvo lugar este sábado por la tarde en la intersección de José Verdi y Juan Larrea, en el mencionado barrio, cuando efectivos de la Comisaría 1° de Lomas realizaban un recorrido de rutina. En dicho cruce, identificaron que un auto Toyota Cross se encontraba justo junto a un Ford Ka bordó parado sobre su lado izquierdo. Y allí, dos personas a pie intentaban sacar las cubiertas del primer rodado. Los delincuentes, tras el grito de “alto policía” por parte de los efectivos, se subieron la Ford Ka y se dieron a la fuga. A los 200metros, ya en Las Heras y Magin Roca, uno de ellos bajó del vehículo y emprendió la fuga a pie, aunque fue detenido rápidamente. El mismo fue identificado como un hombre de 33 años, que fue trasladado posteriormente a la seccional y quedó a disposición de la Justicia. En tanto, los efectivos lograron dar con la víctima del robo, a quien finalmente le llegaron a robar la cubierta trasera derecha. En la causa interviene el fiscal Domínguez, perteneciente a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Both comments and pings are currently closed.