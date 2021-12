Continua la obra del paso bajo nivel de la avenida San Martín

El Municipio de Almirante Brown -en forma conjunta con la Nación- continúa avanzando con trabajos de día y nocturnos en el paso bajo nivel de la avenida San Martín, realizando operativos especiales que incluyen intervenciones durante la noche para hormigonar y reforzar todas las columnas que sostendrán los tres puentes ferroviarios que forman parte de la obra, los cuales se están comenzando a colocar en las próximas semanas. En ese marco, se informó que desde este sábado 11 de diciembre a las 10,30 horas hasta la una de la mañana del lunes 13 se interrumpirá el tránsito vehicular y también se suspenderá el servicio ferroviario. Luego de que en una primera etapa se construyeran los doce pilotes debajo de las vías durante la madrugada, el fin de semana pasado los trabajos continuaron con el hormigonado de los mismos para dejar completamente listas y reforzadas las columnas. De esta manera, el Municipio de Almirante Brown (en una obra conjunta con el Gobierno Nacional, especificamente con Transporte y Obras Públicas de Nación) avanza a todo ritmo con la obra transitando una etapa clave ya que los doce pilotes que fueron construidos debajo de las vías en las últimas semanas se transformarán en columnas de hormigón para sostener todo el peso de los tres puentes ferroviarios y luego avanzar con la excavación para el paso de vehículos. Para eso, el procedimiento es similar al de la creación de los pilotes: se corta el pedazo de vía involucrada durante la madrugada, se realiza una excavación cuadrangular alrededor de los mismos y se rellena con hormigón, en un trabajo en el que participan más de 60 personas. Posteriormente se vuelven a colocar en tiempo récord las vías para que horas después el servicio de tren funcione con normalidad. La obra actualmente se encuentra en un avance del 50 por ciento y en las próximas semanas se continuará con la colocación de los puentes y, posteriormente, el esperado proceso de excavación. Mariano Cascallares destacó que los trabajos avanzan en simultáneo con las obras del Viaducto de Ruta Nº4, a metros de la rotonda Los Pinos, que está concretando a todo ritmo la creación de los pilotes sin interrumpir el tránsito vehicular.

También avanzan los trabajos en el paso bajo nivel de la calle Diehl, en Longchamps y en la calle Presidente Juan Domingo Perón y las vías, en la localidad de Rafael Calzada, los cuales solucionarán un problema trascendental en materia de transitabilidad y circulación vehicular.

