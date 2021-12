Fin de semana cultural: Festival Medieval en Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este fin de semana un amplio abanico de propuestas culturales que incluyen un gran Festival Medieval y Feria de Emprendedores Locales en la Granja Educativa de Ministro Rivadavia y también un show de primer nivel con el histórico cantante de la banda de cumbia Los Cádiz, Walter Encina, por el 73° aniversario de San José. En lo que respecta al Festival Medieval, este importante evento de interés histórico y cultural se llevará adelante el sábado 11 y el domingo 12 de diciembre, de 12 a 20 horas, en la Granja Municipal ubicada en Juan B. Justo al 1100 de Ministro Rivadavia, con entrada libre y gratuita. Allí, los vecinos y vecinas realizarán un viaje temporal con una fiel recreación medieval que incluirá torneos de combate, concursos, patio de comidas típicas, un paseo de artesanos y shows musicales. Además, tanto el sábado como el domingo, de 9 a 16 horas, estarán en la Granja los puestos de la Feria de Productores Locales que ofrecerán productos de primera calidad a precios accesibles, directamente del productor al consumidor. Por otra parte, mañana sábado 11 la Comuna celebrará el 73º Aniversario de la querida localidad de San José con un show de bandas locales, Food Trucks con propuestas gastronómicas y un cierre estelar a cargo del histórico cantante de la banda de cumbia Los Cádiz, Walter Encina. Desde el Instituto Municipal de las Culturas especificaron que la jornada comenzará a las 17 horas en el cruce de Salta y 30 de Septiembre, también con entrada totalmente libre y gratuita.

