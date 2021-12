Cascallares: “En Almirante Brown seguimos con el equipo de la gestión y las obras”

Como estaba previsto, comenzó el cambio de roles en el Municipio de Almirante Brown luego de las elecciones legislativas. El proceso se desarrolla con una premisa bien clara: darle continuidad y potenciar el equipo que desde hace seis años gestiona el distrito a partir de la conducción política de Mariano Cascallares. Es más, el propio Cascallares acaba de señalar que “en Almirante Brown seguimos con el equipo de la gestión y de las obras para todos los vecinos”. Lo concreto es que Mariano Cascallares, quien resultó electo diputado provincial encabezando la lista de la Tercera Sección Electoral, ya asumió su banca en la Legislatura bonaerense La semana pasada el Concejo Deliberante browniano aprobó la licencia del jefe comunal en paralelo al Presupuesto 2022 enviado por el Ejecutivo. De ese modo entró en funciones como intendente interino Juan Fabiani que hasta ese momento se venía desempeñando como secretario de Gobierno y primer dirigente en la línea sucesoria. Fabiani, de estrecha confianza de Cascallares, está gestionando junto al equipo municipal y con figuras políticas locales de peso como la diputada y dirigente de Glew, Cristina Vilotta, el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y el jefe de gabinete municipal, Leandro Bataffarano, entre otros. “Es el mismo equipo que sigue trabajando todos los días respondiendo a cada problemática y planificando y ejecutando más y más obras”, indicaron desde el Ejecutivo browniano. LA FORTALEZA DE UN EQUIPO En paralelo, tanto en Seguridad como en Obras Públicas, Desarrollo Social, Cultura, Descentralizada, Salud, Producción, Educación y Gobierno hay equipos bien consolidados y con experiencia que garantizan la continuidad y la profundización de la actual gestión municipal que hace un mes obtuvo un rotundo apoyo en las urnas sacándole 19 puntos de diferencia al espacio de Juntos. En las últimas jornadas tanto Cascallares como Juan Fabiani se mostraron muy activos en la gestión con visitas y recorridas por los barrios y a instituciones brownianas. Juntos participaron de la celebración por el 150° aniversario del icónico edificio de Adrogué “La Cucharacha” que actualmente continúa siendo restaurado por el Municipio. Mientras tanto Fabiani encabezó la entrega de pensiones, participó de las actividades por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad junto a Vilotta y a Jawtuschenko, e incluso se hizo presente en Burzaco al homenaje en el monumento al Gaucho en su día, entre muchas otras actividades como la celebración del aniversario del Hospital Arturo Oñativia donde lo acompañó el titular del Deliberativo. En el Municipio de Almirante Brown todos coinciden en resaltar la conducción política de Mariano Cascallares y que el intendente en uso de licencia continúa siendo el jefe político en el distrito. Mientras tanto, Cascallares se continúa mostrando detrás de los temas clave del distrito, lo que muestra a las claras su intención de seguir estando presente en la diaria del Gobierno municipal. “La prioridad es continuar con todas las obras de construcción de Pasos Bajo Nivel, con las obras hidráulicas, con las 600 cuadras que estamos asfaltando en esta nueva etapa, con las 30 mil luces Led que seguimos instalando, con las alarmas comunitarias municipales y los Puntos Seguros, con las obras de cloacas y agua potable que concretamos junto a AYSA, y con todo lo que sirva para seguir mejorándole la vida a nuestros vecinos”, indicó Mariano Cascallares quien asume como diputado pero se mantiene como el jefe político del distrito.

