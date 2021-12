Quiénes son los diputados que juran hoy en el Congreso

Los 127 diputados que resultaron electos en los comicios del 14 de noviembre prestarán juramento este martes en una sesión preparatoria, en orden por provincia y de acuerdo a las fórmulas que elijan según sus convicciones personales y religiosas, en un plenario en el que también se definirán las autoridades del cuerpo para el nuevo período parlamentario. Con la jura de los 127 diputados, que asumirán sus bancas el 10 de este mes, se dará forma a una nueva composición parlamentaria para el segundo tramo de la gestión de Alberto Fernández, en la que el oficialismo será primera minoría en ambas Cámaras. La nueva conformación que tendrá la Cámara baja en base a los resultados de la elección del mes pasado mostrará una fuerte paridad entre el Frente de Todos (FdT), que tendrá 118 bancas, y Juntos por el Cambio (JxC), que contará con 115 escaños, aunque dispersos en al menos 7 bloques diferentes, que formarán parte de todos modos de esa estructura opositora. En ese escenario será central el rol que jueguen los 23 legisladores que pertenecen a partidos provinciales, a agrupaciones de derecha y de la izquierda, claves a la hora de buscar consensos. La ceremonia en el Congreso se realizará al mediodía, en una sesión preparatoria en la cual prestarán juramento 127 legisladores, en orden por provincia y de acuerdo a las fórmulas que elijan según sus convicciones personales y religiosas. En la misma sesión, la Cámara de Diputados definirá las autoridades del cuerpo donde será reelecto -a propuesta del FdT- su presidente, Sergio Massa, y el vicepresidente segundo José Luis Gioja, mientras que JxC definirá este lunes, quiénes ocuparán la vicepresidencia primera y tercera. Los nuevos legisladores En la sesión, que será conducida en un principio por el legislador de mayor edad, prestarán juramento los bonaerenses oficialistas Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollan, Sergio Palazzo, Marcela Passo y Mónica Litza, el porteño Leandro Santoro, el santafesino Roberto Mirabilla y el cordobés Martin Gill entre otros. Entre otros, también jurarán los opositores de JXC por el distrito porteño María Eugenia Vidal, Ricardo López Murphy y Martín Tetaz: los bonaerenses Facundo Manes, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer y Diego Santilli, el santafesino Mario Barletta y el entrerriano Rogelio Frigerio, aunque su presencia estaba en duda, ya que reciamente anunció que se contagió de coronavirus. Al grupo de diputados que jurarán este martes se agregan además los 4 representantes de los libertarios: los bonaerenses de Avanzar Libertad José Luis Espert y Carolina Píparo y los porteños de la Libertad Avanza Javier Milei y Victoria Villarroel. Por la izquierda, en tanto, prestarán juramento Romina del Pla y Nicolás del Caño (Buenos Aires), Myriam Bregman (Caba) y Alejandro Vilca (Jujuy). También, jurarán 29 legisladores del FdT que consiguieron su reelección, entre ellos: Vanesa Siley, Leopoldo Moreau, Hugo Yasky, Mónica Macha (Buenos Aires); Carlos Heller y Gisela Marziotta (CABA); Silvana Ginocchio y Dante López Rodríguez (Catamarca); y Bernardo Herrera y María Luisa Montoto (Santiago del Estero). Además, lo harán los diputados oficialistas de Entre Ríos Carolina Gaillard; de Corrientes, Jorge Romero; de Formosa, Gustavo Fernández Patri; de San Juan, Walberto Allende y de Tierra del Fuego, Carolina Yutrovic. Asimismo, jurarán los legisladores de JxC Carla Carrizo, Fernando Iglesias y Paula Oliveto (CABA); Marcela Campagnoli, Juan Manuel López, Graciela Ocaña y Fabio Quetglas (Buenos Aires); el santafesino Luciano Laspina; y los cordobeses Héctor Baldassi y María Soledad Carrizo. También prestarán su juramento la correntina Sofía Brambilla; el pampeano Martín Maquieyra ; la santacruceña Roxana Reyes y el fueguino Héctor Stefani. Fuentes parlamentarias confirmaron a Télam en la sesión se deberá continuar con el denominado “Recinto Protegido”, con barbijos y distanciamiento, así como el testeo correspondiente para diputados y personal de la cámara, que participarán de la preparatoria. Por otro lado, indicaron que habrá también un cupo limitado de familiares que podrán asistir a la ceremonia, que suelen acompañar a los diputados que asumen por primera vez sus bancas o bien aquellos que retornan al cuerpo.

