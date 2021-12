Presidente Perón realizará una Feria del Libro

El 10 y 11 de diciembre se desarrollará la primera feria del libro de Presidente Perón en la que la comunidad podrá disfrutar de exposiciones de libros, recitales de poesías, conversatorios, conferencias, presentaciones de escritores locales y conocer la oferta académica de universidades nacionales. También en esta primera edición de la Feria Municipal del Libro que funcionará en la Plaza de los Artesanos de Guernica, habrá una agenda con actividades de promoción lectora, narración oral, charlas y conferencias, talleres de escritura, espectáculos y una oferta de actividades destinadas a las infancias y adolescencias. Además de la puesta en valor de la tarea de escritoras y escritores locales, habrá actividades conjuntas con establecimientos educativos, bibliotecas populares e instituciones. También se prevé el funcionamiento de un planetario móvil y de un patio gastronómico. Para mayor información, pueden comunicarse a biblio.hernandez.pp@gmail.com o al 11-5653-7823.

