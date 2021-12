Precios Cuidados incorpora productos para la mesa navideña

La Secretaría de Comercio Interior estableció modificaciones al programa +Precios Cuidados e incorporó productos para la mesa navideña, como pan dulce, budines, y sidra, a través de la resolución 1064/2021 publicada este martes en el Boletín Oficial. La misma incluye 111 nuevos productos y da de baja otros 261, quedando la lista final en 1.332; cantidad que varía de acuerdo con la comercialización que realizan las empresas en cada provincia. “Las modificaciones obedecen a una readecuación dada la cercanía de las fiestas de fin de año y se inscriben en el marco de las conversaciones y acuerdos que tienen lugar entre el Gobierno y las empresas para la etapa posterior al 7 de enero”, indicó a Télam el área que conduce Roberto Feletti. Entre los productos que se suman, se encuentran 13 exclusivamente pensados para las fiestas de fin de año, y se trata de bienes de consumo masivo que tienen mayor demanda en esta fecha del año, como pan dulce, budines y sidra. Estos se incorporan a un conjunto de otros productos que ya estaban en el listado original, pero que también están identificados con los consumos durante las fiestas, como por ejemplo chocolate, atún, ensalada jardinera, aperitivos, vino espumante, champagne, helado, snacks y fiambres, entre otros. Además, desde Comercio Interior destacaron que “a partir del continuo diálogo con las empresas del sector, tras la resolución 1050/2021, se sigue trabajando sobre el formato que tendrá el programa una vez que termine su primera fase, el próximo 7 de enero”. Por eso, remarcaron que “producto del intercambio con todos los actores de la cadena de producción y comercialización, la Secretaría de Comercio Interior introdujo una serie de modificaciones, como primer paso en la dirección de la lista consensuada que se apunta a consolidar a partir del 8 de enero”. De los 261 productos que se dieron de baja, 135 estaban discontinuados, es decir, se venden pero ya no se fabrican. Además, 118 se negociaron puntualmente con las empresas, garantizando su reemplazo por otros bienes de igual calidad; y 8 de ellos contenían errores en los precios que habían sido informados por los supermercados al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (Seppa). De esta manera, la lista actual queda en 1.332 productos, que “abarcan el universo de consumo representativo de los hogares argentinos”. “Esta canasta permitirá tener previsibilidad en estas fiestas para las compras que se realicen desde acá hasta principios de enero”, afirmaron desde Comercio Interior. En ese sentido,la Secretaría continúa trabajando en la próxima etapa de +Precios Cuidados, que regirá desde el 8 de eneroa partir del acuerdo que se firme con los y las representantes clave de la cadena de producción y comercialización de productos alimenticios y de consumo masivo. “El objetivo es que el impulso del consumo interno que propicia el Gobierno, uno de los fundamentos más relevante del crecimiento de la economía, no se dé en perjuicio de los ingresos de las y los trabajadores”, explicaron desde el entorno de Feletti, al tiempo que subrayaron que “en esa línea estarán orientadas todas las iniciativas de la política de precios que impulsa la Secretaría para 2022”.

Both comments and pings are currently closed.