Más del 70% de los bonaerenses cuentan con dos dosis de la vacuna anticovid

El 85,23% de la población bonaerense cuenta con una dosis de vacuna contra el coronavirus, mientras que el 70,52% tiene el esquema de dos dosis, informó este martes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El mandatario publicó en su cuenta de Twitter que un total de 14.379.868 ciudadanos bonaerenses ya recibieron su primera dosis, mientras que 11.897.686 tienen la segunda y un 5,68% cuenta con el refuerzo (958.946). Desde el Gobierno bonaerense se explicó además que la población total a vacunar es de 16.871.065. “Los casos aumentaron en la provincia un 33% en una semana y es necesario que todos se vacunen” Axel Kicillof El lunes, Kicillof anunció que la provincia de Buenos Aires aplicará el “pase libre con vacunas” a partir del 21 de diciembre, por lo que quienes asistan a determinadas actividades deberán acreditar la vacunación con dos dosis desde los 13 años. Durante una conferencia de prensa que ofreció en La Plata, el gobernador detalló que la medida rige “para acceder a actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados”. Además, contempla a los que realicen “trámites ante organismos públicos provinciales o municipales y trámites presenciales ante entidades privadas, cuando impliquen aglomeración”. El pase libre incluirá también a “trabajadores de atención al público, en entidades públicas o privadas”, informó Kicillof, quien asimismo explicó que para cumplir con el requisito “se deberán acreditar dos dosis de la vacuna por lo menos 14 días antes del evento”. A la hora de justificar la medida, remarcó que la implementación del pase sanitario para los eventos masivos se debe a “que los casos aumentaron en la provincia un 33% en una semana y es necesario que todos se vacunen”. En ese sentido, insistió en la necesidad de que “todos los bonaerenses mayores a 3 años cumplan con el esquema completo de vacunación” y recordó que la primera dosis ya es libre para todos los bonaerenses, la segunda para los mayores de 18 y desde el viernes queda liberada para los mayores de tres años.

