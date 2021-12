El municipio puso en marcha el censo del arbolado público de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown ya lleva a cabo el primer censo del arbolado público de nuestro distrito, realizado a través de una aplicación móvil propia administrada por un equipo de promotores ambientales junto a alumnos e integrantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). El primer punto a censar fue la Plaza Brown en el marco de un trabajo que se extenderá a cada rincón del distrito utilizando como principal herramienta la aplicación “Brown App”, con el objetivo de recolectar datos cuanti y cualitativos del arbolado urbano y su interacción con el entorno inmediato para avanzar en la ejecución de distintas líneas de trabajo que tendrán como finalidad principal la preservación del patrimonio forestal. En este sentido, la coordinadora de Arbolado local, Cristina Vydareny, destacó que la aplicación “creada íntegramente por el Municipio será la herramienta fundamental para que el equipo recolecte los datos de todos los árboles”, al tiempo que subrayó que este “avance significa una mejora trascendental porque se creará un registro y una base de datos con todas las especies del distrito, para planificar en detalle la forestación y anticiparse a cualquier emergencia”. Cabe destacar que la Comuna lleva adelante también un completo plan de forestación para potenciar el pulmón verde que significa Almirante Brown para el conurbano bonaerense, en el que desde 2018 ya se plantaron más de 3200 especies. De la jornada inicial participaron un equipo de 20 personas integrados por estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ y promotores ambientales locales, además del secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga, y la subsecretaria de Gestión Urbana, Carla Ortwein. El intendente interno browniano, Juan Fabiani, ratificó la decisión de “continuar trabajando muy fuerte para potenciar a nuestro distrito como pulmón verde” de la región. La aplicación y el censo El objetivo del “Censo de Arbolado Urbano” es adquirir el conocimiento cuali y cuantitativo de las especies arbóreas del distrito utilizando como única herramienta la aplicación “Brown App”, impulsada gracias al trabajo conjunto entre las secretarías General, de Gestión Descentralizada y de Política Ambiental y Hábitat. El equipo que llevará adelante el registro de las especies cuenta con un usuario y contraseña individual para ingresar a la Brown App, desde la cual con un sistema de geolocalización se puede observar la ubicación actual en un mapa en el que se marcan todos los árboles relevados y por relevar. Con esa interfaz, el equipo de trabajo recorre las distintas calles para registrar la información de los árboles seleccionando la ubicación en el mapa, especificando la dirección en la que se encuentra, su especie, el estado en el que se encuentra y también el tamaño del mismo, además de otras precisiones más técnicas. Toda esa información que se va registrando se visualiza desde una plataforma SIG/GIS desde la cual se puede analizar esa base de datos y generar, posteriormente, políticas y abordajes de acción, como por ejemplo el retiro de ejemplares en riesgo, evaluación de calles para el despeje de luminarias y servicios y también hacer un seguimiento del impacto inmediato de la forestación. También programar el retiro de ejemplares que hayan cumplido su ciclo biológico y planificar su reposición, realizar un relevamiento para la forestación de barrios que están en desarrollo, regular las especies aptas para plantar según la diversidad de la zona, identificar pulmones verdes para su protección de patrimonio forestal y actualizar el Atlas Ambiental local.

