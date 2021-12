Hallaron el cuerpo de una mujer envuelto en una bolsa e intentan identificarlo

Se espera la autopsia para establecer si se trata de Nancy Videla, desaparecida desde el viernes. Hoy será indagado el detenido, un hombre de 70 años de nacionalidad paraguaya, administrador de la vivienda donde fue hallado el cuerpo y en la que la joven de 31 años había vivido hacía un tiempo. El cuerpo de una mujer que fue hallado anoche bajo un contrapiso en una vivienda de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge se encontraba envuelto en una bolsa y en estado de difícil identificación, por lo que se espera la realización de la autopsia para establecer si se trata de Nancy Videla, la joven de 31 años desaparecida desde el viernes. En tanto, fuentes judiciales confirmaron a Télam que durante la jornada de hoy será indagado el detenido hombre de 70 años de nacionalidad paraguaya, administrador de la vivienda donde fue hallado el cuerpo y en la que Videla había vivido hacía un tiempo. El cadáver fue hallado anoche bajo un contrapiso de una de las habitaciones que el hombre administraba. “El cuerpo fue hallado envuelto en una bolsa y llevaba varios días enterrado debido a su avanzado estado de descomposición”, dijo a Télam un investigador. Foto: Gustavo Amarelle. Se aguarda el resultado de la autopsia para establecer cómo se dio muerte a la mujer y la cantidad de días que llevaba enterrada en el lugar, aunque los investigadores estiman que la data de muerte es de seis días. “Hasta el momento no hay móvil ni se sabe cómo la mataron. Tampoco descartamos que haya intervenido otra persona”, agregó el mismo pesquisa. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó esta madrugada el hallazgo del cadáver de una mujer. “Encontramos un cuerpo, que aparentemente es femenino; hay que hacerle la identificación. Por toda la investigación que estábamos haciendo, estábamos convencidos de que ahí podíamos encontrarla, así que rompimos el contrapiso y encontramos un cuerpo femenino”, dijo Berni al canal de noticia TN. El ministro agregó que “faltaría la identificación nada más”, pero que “todo hace pensar que es la persona que estábamos buscando”. También precisó que el cuerpo se halló “en una de las habitaciones del fondo”, de la propiedad allanada, ubicada en la calle Bucarest 2531 de Ingeniero Budge, donde trabajaban efectivos de tres fuerzas policiales y de Bomberos de la Ciudad. Foto: Gustavo Amarelle. La orden judicial para allanar una propiedad de esa localidad del sur del conurbano fue firmada por el Juzgado de Garantías 5 de Lomas de Zamora, a cargo de Laura Ninni, ante un pedido de la Justicia de Capital Federal, a cargo de la causa por el paradero de Videla. El fiscal en lo Criminal y Correccional 27, Marcelo Munilla Lacasa, a cargo de la investigación por la búsqueda de paradero de Videla, fue informado acerca de lo acontecido en esa finca, por lo que solicitó al juez interviniente allanar el lugar. A su vez, el magistrado de la Ciudad de Buenos Aires, mediante exhorto, pidió a su par de Lomas de Zamora que autorizara el procedimiento, orden que recién llegó a la Policía a las 23 de anoche.

