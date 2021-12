Almirante Brown: VI Festival por el Día Internacional de las personas con Discapacidad

La Plaza Brown de Adrogué será durante tres días la sede del festival realizado por la comuna local en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el que se realizarán las muestras artísticas de escuelas de educación especial, los talleres inclusivos de la municipalidad y de las instituciones de la comunidad que trabajan la temática. El evento contará con bandas y músicos emergentes locales que y se prevén tres actuaciones especiales para cerrar cada una de las jornadas. El viernes 3 será DJ Alex; el sábado 4 de Hernán y la Champiòn Liga y el domingo 5 pondrán el cierre final Blus Motel y La Mississippi. El programa comenzará el viernes 3 a partir de las 11 con la puesta en marcha de la Expoferia y a partir de las 18 se presentarán DJ Facu Kuff; Agustín Belizán; DJ Lucy y cerrará DJ Alex. El sábado 4 será el turno de los talleres abiertos de artes visuales para adultos y niños que comenzarán a las 11 y desde las 18 llegarán al escenario la Orquestílika, Kaos, Reciclados, Tanguera Única, y Hernán y la Champions Liga. Finalmente, el domingo El domingo llegará a partir de las 8 con La Carrera x Todos y con la premiación de la Marcha por la Inclusión y el broche final lo pondrá la Mississippi.

