Banfield: Prisión perpetua para un joven por matar de un tiro a un pizzero durante un asalto

Un joven de 22 años fue condenado a prisión perpetua por el crimen del pizzero Adrián Albanese, asesinado de un balazo durante un asalto en su local de la localidad bonaerense de Banfield, en julio de 2019, informaron fuentes judiciales. El fallo unánime del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas de Zamora recayó sobre Denis Iván Ramírez, alias “Chicho Serna”, quien llegó detenido al juicio por el delito de “robo agravado y homicidio criminis causa” en perjuicio del comerciante. “Estamos muy contentos, gracias a la fiscal la semana pasada se determinó que él había sido el autor material. Hoy puedo decir que mi marido descansa en paz y que se hizo justicia”, dijo tras la sentencia Verónica, esposa de la víctima, constituida como particular damnificada. Los jueces Nicolás Amoroso, Gustavo César Ramilo y Alejandro Claudio Sgarlata coincidieron con el pedido de pena de prisión perpetua de la fiscal Sandra Mónica Rull y del abogado Facundo Ferro, representante de la mujer. En tanto, la defensa de Ramírez había solicitado que el delito sea encuadrado como un “homicidio en ocasión de robo“, que estipula una pena de entre 10 a 25 años de cárcel. El autor del hecho, Denis Iván Ramírez, alias “Chicho Serna”. Por el mismo hecho hay otro acusado, de 18 años, quien al momento del crimen era menor de edad, poco después se fugó de un instituto de menores y fue capturado luego de varios meses, por lo que será juzgado en otro proceso, aunque aún no hay fecha de inicio. “Realmente se cierra una etapa, esto sigue siendo doloroso porque mi marido no va a volver pero estoy segura de que voy a estar más tranquila, esto lo hice por mi esposo y por mi hijo”, expresó Verónica. El abogado Ferro dijo a Télam que durante el debate oral quedó comprobado que el autor del disparo fue “Chicho Serna” ya que eran dos los delincuentes que portaban armas de fuego, uno un revólver y otro una pistola. “En la autopsia extrajeron un proyectil que era calibre 9 milímetros y en las cámaras de seguridad pudo verse a Ramírez llevar una pistola de esas características”, añadió el letrado. En su declaración ante el TOC 8, el acusado negó haber ejercido “violencia” sobre Albanese y afirmó que en realidad llevaba una pistola de juguete, lo cual fue desmentido tanto por la fiscalía como por el particular damnificado. El hecho El crimen ocurrió cerca de la medianoche del sábado 20 julio de 2019, cuando tres delincuentes ingresaron a robar a la pizzería “Don Albanese”, ubicada en la esquina de avenida Adolfo Alsina y Peña, en Banfield, partido de Lomas de Zamora. Allí amenazaron a todos los presentes, entre ellos a Albanese, dueño del local, y les exigieron el dinero de la caja y todas sus pertenencias. Según la esposa del pizzero, su marido no se resistió y entregó todo el dinero, pero los delincuentes le pidieron la alianza y él no se la pudo sacar, por lo que le dispararon y lo asesinaron. Tras el hecho, la policía detuvo a un adolescente de 17 años en Remedios de Escalada como acusado de ser el autor material del homicidio, ya que las imágenes de las cámaras de seguridad del negocio lo muestran como quien ingresó primero a la pizzería con un arma cromada, una gorra verde y negra y un buzo azul. Ese joven se escapó en mayo de 2020 de un instituto de menores y se mantuvo prófugo tres meses, cuando fue recapturado en un control vehicular. En la misma localidad fue detenido luego Ramírez, quien tenía un antecedente por robo de diciembre de 2016 en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 14 de Lomas de Zamora, otro por “robo agravado” de septiembre de 2017 radicado en la UFI 6 y un tercero por el mismo delito en la UFI 2 del mismo distrito. A raíz de los elementos probatorios que incriminaban al adolescente, la causa que lo involucra pasó a manos de la UFI 1 del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil de Lomas de Zamora, a cargo de Martín Seara. En tanto, el tercer acusado del asalto y crimen fue identificado como Martín Adrián “Vela” Lugo (24), quien se mantuvo prófugo y murió el 2 de enero de 2020 al chocar la moto robada en la que circulaba contra un colectivo en Remedios de Escalada.

