Realizaron en Brown el sorteo del programa “Mi Pieza” para refaccionar y ampliar viviendas

Más de 70 mil mujeres de todo el país resultaron ganadoras del segundo sorteo del programa “Mi Pieza” del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que se desarrolló esta mañana en el Barrio El Ombú de la localidad de Glew en nuestro distrito de Almirante Brown. El acto se llevó adelante en la nueva plaza que la Comuna browniana está construyendo en el cruce de las calles Provincia de Santa Fe y San Martín. En el barrio de Glew también avanzan las obras de urbanización con el asfalto de numerosas arterias, la nueva red de desagües pluviales y la instalación de equipos de luces Led. Allí se realizó el sorteo en el marco del programa “Mi Pieza” que busca beneficiar a más de 105.000 mujeres que residan en barrios populares de todo el país para que puedan realizar trabajos de refacción en sus casas. La actividad fue encabezada por el ministro de Desarrollo Social de la Nación junto a Mariano Cascallares y Juan Fabiani. También dijeron “presente” la secretaria de Integración Socio-Urbana, Fernanda Miño, el diputado nacional Federico Fagioli; y la diputada provincial Cristina Vilotta junto a un centenar de vecinas y vecinos. “Es una alegría recibir a Juanchi (Zabaleta) y Fernanda (Miño) con quienes hacemos un trabajo articulado diariamente con la expectativa de resolver las problemáticas de los vecinos y vecinas. Esta plaza es un ejemplo de ello, porque antes era un basural y ahora está completamente transformada por la decisión política de urbanizar todos estos barrios”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea, sostuvo que “el mejoramiento de todos los rincones de Almirante Brown y de la Argentina es sinónimo de mejorar también la calidad de vida”, por lo que remarcó “la decisión política del presidente Alberto Fernández y del gobernador Axel Kicillof” que permite avanzar con estas políticas públicas. Zabaleta, por su parte, sostuvo que este programa es sinónimo de “igualdad e inclusión de derechos para que las mujeres beneficiadas puedan vivir mejor junto a sus familias”. “Es muy importante agrandar la casa, tener proyectos y esto es el Estado, esto es empleo, es una rueda que empieza a motorizar la Argentina”, agregó. Finalmente, Miño explicó que el programa “Mi Pieza” surgió de la necesidad expresada por los barrios populares, al tiempo que indicó que esta iniciativa nacional beneficia a mujeres de todo el país. “Seguimos trabajando para que todas las familias tengan cubiertos todos los servicios básicos”, apuntó. El Programa “Mi Pieza” es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social orientada a mujeres, mayores de 18 años, argentinas, con residencia permanente y que vivan en barrios populares que figuren en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap). Los sorteos son transmitidos en vivo por la TV Pública y, una vez seleccionada, las beneficiarias cobrarán primero el 50% del dinero y el 50% restante luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación de celular. Quienes no completen el avance de obra quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica. El objetivo es el mejoramiento de techos, paredes, pisos y aberturas; la división de interiores; refacciones menores de plomería y electricidad, y también trabajos de ampliación de las viviendas. De la jornada participaron también la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga, y el subsecretario de Desarrollo y Derechos Humanos, Adrián Arano, entre otras autoridades.

