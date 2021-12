En el Día de la Lucha contra el SIDA, el municipio realiza testeos de HIV en las localidades

En el marco del Día Internacional de Lucha contra el SIDA, el Municipio de Almirante Brown, a través de su Secretaría de Salud y de la red de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), llevará a cabo este miércoles 1° de diciembre testeos gratuitos, rápidos y confidenciales de HIV en plazas de las distintas localidades brownianas. En tal sentido, en Longchamps los controles se realizarán de 10 a 15 horas en el Playón de la estación ferroviaria; en Ministro Rivadavia, de 9 a 14 horas en la Plaza Eva Perón, sita en Lahille y Sandoval; en Claypole, de 11 a 14 horas en la Plaza Vicente Re, ubicada en República de la India y Domingo Salaberry; en Glew, también de 10 a 14 horas, en la Plaza Madre, en Sarmiento y Avellaneda al 100, frente a la Estación de Trenes. Asimismo, este viernes 1° de diciembre también se realizarán testeos de 9 a 12 horas en la Plaza del barrio Almafuerte, sita en Mitre y Miguel Cané de Glew, y de 9 a 14 horas en la Plaza 13 de Julio, sita en Rosa, entre Margarita y Clavel de San Francisco Solano. Por su parte, en Don Orione los controles se concretarán de 9 a 12 horas en el Playón ubicado en avenida Eva Perón y Río Colorado; en Malvinas Argentinas también de 9 a 12 horas en la Plaza Puerto Argentino, en Pedro Echagüe y José Serrano; en José Mármol, de 10 a 14 horas en el Centro Integrador Comunitario (CIC), de Frías 4100 y San Luis; en San José de 9 a 12 horas en la Plaza Che Guevara, ubicada en Santa Ana y Jorge, así como de 10 a 14 horas en la Plaza Brown, sita en Leonardo Rosales y Diagonal Brown de Adrogué. El intendente Mariano Cascallares invitó a las vecinas y vecinos interesados a sumarse a esta campaña sanitaria que pone el eje en la prevención para el cuidado de las vecinas y los vecinos brownianos en el marco del 1° de diciembre, el Día de la Lucha contra el Sida.

