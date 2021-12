Búsqueda de Nancy Videla: un colectivo en Lanús es la última pista

Una mujer que se encuentra desaparecida desde el pasado viernes cuando regresaba de trabajar es intensamente buscada por sus familiares, amigos y vecinos de la localidad bonaerense de Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora. Se trata de Nancy Videla, quien el viernes 26 de noviembre salió de su trabajo en Palermo y desde la estación Constitución le envió un mensaje a su pareja que estaba esperando el tren, pero nunca llegó a su casa.

Alan Leguizamón, la pareja de Videla contó en declaraciones televisivas: “Lo último que me dijo ella era que estaba esperando el tren. Me mandó un mensaje a las 18.35, más tarde le mandé mensaje para ver si ya venía y no me contestó. Entré a llamarla por si se demoraba un poco porque era viernes, le llegaban los mensajes y las llamadas normal, pero no contestaba”.

“Ayer me comuniqué con el jefe y él también esta buscándola preocupado. Se ve en las cámaras desde que salió del edificio, después estaba esperando el tren y después no sabemos más nada. Dejé un cartel en Constitución para ver si alguien la había visto, pero por el momento no hay nada”, añadió.

Fuentes le han dicho a Infobae que “en función del relevamiento de cámaras realizado, lo que se sabe hasta el momento es que la mujer, efectivamente, se subió al tren. Estaba sola, tranquila y no parecía estar apurada. Luego, se bajó en la estación de Lanús y se subió a un colectivo”.

Por su lado, Aurora, una de sus vecinas más allegadas reveló: “Lo único que sé que iba a tomar el tren y de ahí no se más nada. A ella se la llevaron, no se fue por propia voluntad. No puede ser que no sepamos nada de ella”.

“La llamé al celular y no me atendió nunca, le mandé un mensaje y no me contestó. Al amanecer del sábado se apaga su celular porque yo la llamé toda la noche”, manifestó la mujer. Además expresó: “No tenemos acceso a las cámaras de Constitución. No sé qué están esperando. Para mí que la tienen secuestrada o dopada”.

Los familiares difundieron su imagen por las redes sociales y piden a quien pueda tener alguna información se comunique a los siguientes teléfonos: 11-2240-7505 y 11-6759-8923.