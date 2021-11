Buscan a una chica de Lomas que desapareció en Constitución

Desde el pasado viernes buscan desesperadamente a una joven de 31 años, de Villa Albertina, Lomas de Zamora. Se trata de Nancy Videla, quien volvía de trabajar de Capital Federal la tarde en que desapareció. De acuerdo a lo que indicó la pareja de la joven, Alan Leguizamón, ella volvía de trabajar de Palermo. “Me mandó un mensaje cerca de las 6 y media de la tarde y me dijo que estaba esperando el tren en Constitución”, marcó. Asimismo, indicó que el camino habitual que realizaba Nancy era tomarse el tren hasta la estación de Lanús, y de ahí subirse a un colectivo que la dejaba en Lomas de Zamora. “Habíamos hablado incluso de merendar algo juntos. Ya se me hacía raro que tardaba mucho”, contó. Los familiares difundieron su imagen por las redes sociales y piden a quien pueda tener alguna información se comunique a los siguientes teléfonos: 11-2240-7505 y 11-6759-8923.

