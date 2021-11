Piden perpetua para el acusado de matar a Adrián Albanese, el pizzero de Banfield

Esta semana se llevó adelante la última audiencia del juicio por el crimen de Adrián Albanese, el pizzero que fue asesinado en 2019 en medio de un asalto en su local de Banfield. La defensa de la familia de la víctima pidió la prisión perpetua para el imputado. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°8 de Lomas es el encargado de enjuiciar a Denis Iván Ramírez, el joven de 22 años acusado de “robo agravado por empleo de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado criminis causa, y por la participación de un menor de 18 años”. Vale destacar que se contó con la presencia de la fiscal Sandra Mónica Rull, de la Unidad de asistencia y colaboración para el Juicio común y el Juicio por Jurados de Lomas. LOS HECHOS En el proceso judicial, a través de una reconstrucción de los hechos, quedó acreditado que en la madrugada del 21 de julio de 2019, cerca de la medianoche, “un sujeto que fue descripto con las mismas características físicas y vestimenta que el imputado Denis Iván Ramírez (alias Chicho), a punta de pistola robó un auto Ford Ka blanco y las pertenencias (celulares y billeteras) de su dueño y su amigo que viajaba con él, en la localidad de Lanús”. Tras arribar a la pizzería Don Albanese, en Banfield, ingresaron al local para “intimidar, amenazar y despojar de sus pertenencias a todos los empleados de la pizzería, llegando hasta detrás del mostrador donde se encontraba Adrián Albanese”. “Allí mismo lo golpean con las armas en Ka cabeza y le piden el dinero. Mientras esto sucede, ingresa un tercer sujeto, reconocido como Martin Lugo, aparentemente desarmado, y toma dinero del mostrador. En ese momento se observa como Rodríguez y Ramírez se están retirando, pero siguen exigiéndole dinero a Albanese y su alianza de casamiento. Textualmente le gritaban “Dame la alianza ote quemo”. Adrián no pudo sacarse la alianza, y es en ese momento que Ramírez le dispara en la cabeza, y salen corriendo los tres delincuentes, dejando en el suelo a la víctima, con un disparo en el cráneo de bala de 9mm que acabó con su vida”. LA CAUSA Por el hecho había tres imputados. Uno de ellos, Martín Adrián Lugo -a quien nunca pudieron capturar-, murió el 2 de enero de 2020 contra un colectivo de la Línea 238 con una moto robada en la que circulaba en la esquina en Lanús. El otro, Cristian Agustín González, será juzgado por otro tribunal ya que al momento de los hechos era menor de edad. Está sindicado como el autor material del asesinato está imputado por el delito de “robo agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado criminis causa y tenencia de estupefacientes para comercialización”. La primera vez que fue detenido, era menor de edad. En 2020, se escapó del CREU de Menores de Lomas, pero fue recapturado al poco tiempo.

