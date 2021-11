El Gobierno insta a completar esquemas de vacunación ante la aparición de la variante Omicron

El Gobierno nacional aseguró que ante la aparición de la variante Omicron de coronavirus, la mejor estrategia es “completar el esquema de vacunación para disminuir la transmisión en el país”, donde más de 29 millones de argentinos, lo que equivale al 65% de la población, ya recibieron al menos dos dosis y otras 7 millones deben alcanzar el mismo nivel de inmunidad. “Completar los esquemas de vacunación, avanzar con la inmunización de niños, adolescentes y el refuerzo en grupos de riesgo es clave para mantener este logro colectivo”, indicó el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur en declaraciones a Télam. Las declaraciones del jefe de Gabinete van en línea con los dichos de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien afirmó a la prensa que “lo que disminuye la transmisión y el impacto del coronavirus es que el mayor porcentaje de la población tenga las dos dosis de vacunas”. Fuentes gubernamentales indicaron que “el objetivo planteado” desde el Ejecutivo “es completar los esquemas de vacunación y avanzar con los refuerzos como eje principal de la estrategia de contención del virus para llegar al otoño lo mejor preparados”. “Especialmente a partir del rebrote de contagios que se vive en parte del mundo y que derivó en la decisión tomada en varios países de imponer nuevas restricciones a la movilidad de sus ciudadanas y ciudadanos”, señalaron los voceros. “Completar los esquemas de vacunación, avanzar con la inmunización de niños, adolescentes y el refuerzo en grupos de riesgo es clave para mantener este logro colectivo” Juan Manzur Para el gobierno, la vacunación completa “es una medida primordial para mantener los niveles de apertura alcanzados y sostener el crecimiento de la actividad económica registrado en lo que va de 2021”. Foto: Carlos Brigo. (Archivo) En ese sentido, se consignó que el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), informado días atrás por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), indicó que “el país tuvo en septiembre una variación positiva de 11,6% respecto al mismo mes de 2020”. Por su parte, la evaluación preliminar del Producto Bruto Interno (PIB) en el segundo trimestre de 2021 mostró un incremento de 17,9% con relación al mismo período del año anterior. Vizzotti mencionó que, además de alcanzar la vacunación completa y recibir los refuerzos, los argentinos “deben mantener los cuidados dispuestos desde el inicio de la pandemia: utilizar tapabocas y, ante la presencia de un síntoma compatible con el coronavirus, aislarse y testearse en los centros sanitarios indicados”. En Argentina, “el 65% de los niños, niñas y adolescentes argentinos de entre 3 y 17 años recibió en poco más de un mes la primera dosis de la vacuna, aunque la estrategia sanitaria continúa para alcanzar al 35% restante de la población menor de 18 años”, destacaron desde el Poder Ejecutivo. En el mundo, el nivel de vacunación con al menos una dosis que tiene la Argentina, y que alcanza al 80% de su población, supera en promedio al de Sudamérica (72%), la Unión Europea (70%) y Norteamérica (64%). Además, el país se sitúa por sobre el promedio de países con ingresos medios altos (75%) y altos ingresos (74%), y según datos oficiales, hay un 8% de la población de personas mayores de 18 años que todavía no inició su vacunación. “Esperamos que diciembre sea el mes de completar el esquema de vacunación”, afirmó Vizzotti. En los últimos días la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación por la aparición de la variante denominada Omicron a nivel mundial y lo hizo sobre la base del asesoramiento del Grupo Técnico sobre Evolución de Virus que tiene el organismo internacional. La nueva variante, explicaron los expertos de la OMS, surgió “en Sudáfrica y causó hasta el momento un cambio perjudicial en la epidemiología” del coronavirus. La Omicron, agregaron desde la OMS, “avanza a una velocidad notable: los primeros casos se detectaron el 9 de noviembre y se notificaron oficialmente el 24 de este mes”. La Omicron “es una variante nueva que se identifica en los países de África, pero hay posibilidades de que esté en otros países”, apuntó Vizzotti. Foto: Sebastián Granata. (Archivo) La ministra de Salud detalló que, aunque la información disponible acerca de la nueva variante del virus es aún escasa, la Omicron tiene 32 mutaciones, “más de las que tienen las variantes que venían preocupando al mundo hasta ahora”, entre ellas la Delta. Argentina volvió a superar en los últimos días la barrera de los 2.000 contagios diarios tras dos meses por debajo de esa estadística y frente a esa situación, Vizzotti anunció ayer una serie de medidas, entre ellas la implementación de “un pase sanitario para poder asistir a eventos masivos y eventos realizados en espacios cerrados”. Esta autorización, que entrará en vigencia en diciembre próximo, será otorgada por medio de la aplicación Cuidar y alcanzará a mayores de 13 años que tengan esquema de vacunación completo al menos 14 días antes de tramitar el permiso. La medida, explicó Vizzotti, busca “que quienes demoraron su esquema tengan el estímulo para percibir la importancia que tiene completar la vacunación” con dos dosis.

