Los aumentos que se vienen: monotributos, prepagas y peajes

En enero se ajustarán las tarifas de prepagas, y monotributos, en tanto que en la Ciudad de Buenos Aires, subirán los valores de la VTV, peajes, taxis y estacionamientos. También habrá un reajuste en las tarifas de servicios públicos pero aún no se sabe la fecha ni los montos. El secretario de Energía, Darío Martínez, anunció que a partir de los primeros meses del año que viene se pondrá en marcha la segmentación de tarifas, con el objetivo de hacer “un uso más eficiente y más inteligente de los subsidios”. “El año que viene se va a empezar a implementar. Esperemos que sea lo antes posible, en los primeros meses, pero no podría definir una fecha porque estamos en ese esquemas de elaboración”, dijo Martínez esta tarde a los periodistas acreditados en Casa Rosada. Monotributo El aporte se ajustará desde enero según el incremento acumulado por las jubilaciones en el 2021, que arrojó 52,6%, consignaron fuentes oficiales. Ese es el nivel de suba que se les debería aplicar a los valores de facturación admitida en cada categoría. Prepagas El último tramo aprobado supone un incremento del 9% a partir del 1 de enero de 2022. De esta forma, las prepagas terminarán por ajustar sus cuotas en un 61,04% en menos de un año, de marzo de 2021 a enero de 2022. Taxis El aumento de la tarifa de taxis en la Ciudad de Buenos Aires será del 30%, y el tercero en lo que va del año. Comenzará a regir el primer día de diciembre, fecha en que la bajada de bandera, que en la actualidad es de $85, y la ficha de $8,50, pasarán a costar $111 y $11,10, respectivamente. Autopistas En el caso de las autopistas, la audiencia pública se hará el 22 de diciembre y la suba comenzará a regir a partir del 7 de enero en las trazas de la autopista Illia, 25 de Mayo, Perito Moreno, Alberti y el Paseo del Bajo, esta última exclusiva para el tránsito pesado y micros de larga distancia. Según lo previsto por el Gobierno porteño, el peaje aumentará un 45% promedio, con un valor para el tránsito liviano en horario pico que pasará de $61 a $88,50 en la autopista Illia, de $148,22 a $215 en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, y de $41,85 a $61 en el peaje Alberti; al tiempo que el costo del Paseo del Bajo irá de $135,63 a $199,66. VTV En la Ciudad de Buenos Aires el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aumentará un 51% a partir del primer día hábil de 2022, para lo cual convocó a audiencias públicas, el paso previo a cualquier incremento de precio de servicios. Estacionamiento medido El estacionamiento medido en la Ciudad de Buenos Aires subirá un 50%. Pasará de valer de $30 a $45 la hora. La audiencia pública virtual se dará el miércoles 22 de diciembre a las 12 para definir el aumento se dará el jueves 23 de diciembre a las 12.

