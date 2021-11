Por el asesinato de un jubilado piden el aporte de cámaras de seguridad para atrapar a los responsables

En el dìa de hoy Familiares y allegados de Santiago Didiano marcharán s hasta la Municipalidad de Lanús para pedir justicia por el crimen del jubilado de 83 años asesinado durante una entradera. Piden el aporte de cámaras de seguridad de los vecinos para identificar a los autores, que están prófugos. “Solicitamos a toda la gente que quiera colaborar a que revisen sus cámaras de seguridad para ver si se pueden dar con más características de los asesinos”, manifestó Johana Didiano, nieta de la víctima, sobre la actividad prevista para este viernes a partir de las 12. Según contó al programa Política del Sur, su abuelo habría sido asesinado de “un golpe contundente en la cabeza”. Además, presentaba “moretones en los nudillos”, signos de violencia que presumen que se habría tratado de resistir al robo. “Mi abuelo tenía todas las medidas de seguridad y siempre estaba acompañado, pero se ve que aprovecharon el momento que salió a comprar a la vuelta de su casa”, afirmó Didiano. Los malvivientes actuaron a plena luz del día entre las 11 y 13 del mediodía del viernes 19 de noviembre. Pese a que quedaron registrados por algunas cámaras de seguridad de la zona, las imágenes no aportaron mayores detalles debido a que habrían escapado con ropa robada de la casa que “fueron descartadas en el camino”. Por eso necesitan ampliar el mapa de cámaras en busca de obtener más características y la ruta de escape de los homicidas. De acuerdo a la investigación, el hombre fue encontrado por uno de sus nietos, que llamó al 911 para avisar a la policía. El macabro hallazgo se produjo en una casa ubicada en la calle Gobernador Manuel Ocampos al 700. “Encontramos todo revuelto y tirado en el suelo”, contó la nieta del fallecido al aire de Radio Urbe. “Ya nos habían entrado a robar y nos decían que no les miremos la cara. Creemos que quizás mi abuelo los miró y se resistió por las marcas que había”, agregó. Sin embargo, los delincuentes habrían huido sin ningún botín de valor. “Dejaron una bolsa con cosas que se quisieron llevar pero que no pudieron porque tenían que subir una pared para escapar por el techo”, aseguró Didiano. “Mi abuelo solo tenía 2500 pesos en billetes de 20 para comprar en la carnicería, una pistola que no servía que heredó de mi bisabuelo de la segunda guerra mundial y bijouterie de mi abuela, que falleció hace tres meses”, precisó la joven. La causa se encuentra en la UFI 6 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús que supervisó los peritajes en el lugar y dispuso las tareas para identificar a los criminales.

