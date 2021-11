Esta abierta la inscripción para la “Carrera x Todos”

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este domingo 5 de diciembre la quinta edición de la “Carrera X Tod@s” con pruebas de 2 y 7 kilómetros, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Además, durante todo el fin de semana habrá Foodtrucks y shows en vivo en la Plaza Brown. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares indicaron que las maratones son aptas para todo público y que la única condición de inscripción es la colaboración con un alimento no perecedero. La jornada comenzará el domingo 5 de diciembre a las 8 de la mañana con la entrega de kits en la Plaza Brown, lugar donde desde las 10 horas comenzarán las carreras. En este sentido, el recorrido de la carrera de 7k comienza en la Plaza Brown, continúa por Diagonal Toll, sigue por Mitre, Espora, Castelli, San Martín, Melide, Mitre y nuevamente Toll hasta la plaza. Mientras que la de 2k comienza en la plaza, continúa por Toll, Mitre y Espora y vuelve por el mismo trayecto hasta el punto de partida. Los interesados en participar pueden inscribirse a través de la página web del Municipio de Almirante Brown, ingresando en: www.brown.gob.ar/carreraportodxs. Además, durante todo ese fin de semana, es decir el viernes 3, el sábado 4 y el domingo 5 de diciembre, estarán en la Plaza Brown los tradicionales Foodtrucks ofreciendo una amplia variedad de propuestas gastronómicas además de la presentación de shows musicales. La iniciativa, pensada para todas las edades, es impulsada desde el Instituto Municipal del Deporte browniano y tiene como objetivo motivar la reflexión y la concientización sobre los derechos de las personas con discapacidad.

