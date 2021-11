El Frente Ciudadano Lomense reconoció a sus fiscales con emotivo agasajo militante

Con la participación de Federico Otermin, Presidente de la Cámara de Diputados del Provincia, se realizó un homenaje a quienes garantizaron la fiscalización y el rotundo triunfo de la lista del Frente de todos en Lomas de Zamora y en especial el ingreso de su candidata al Concejo Deliberante local Vilma González.

“Sin duda es innegable , esto es el resultado del esfuerzo de todos ustedes. Sin ese trabajo militante que viene llevando desde hace años desde el Frente Ciudadano con todos los compañeros de las distintas agrupaciones seria muy difícil poder consolidar un triunfo tan importante” reconoció Viñales.

La realidad marca que el triunfo fue tan rotundo en los barrios de Cuartel Noveno como Villa Fiorito, Ingeniero Budge, Villa Albertina, entre otros que ese electorado catapultó por más de 15 puntos la victoria de la lista que encabezaba Mariano Ortega en el distrito.

“Quisimos hacer este reconocimiento compartiendo un almuerzo, escuchando un poco de música, a la manera nuestra” afirmó la ahora concejal electa Vilma González y agregó ” la verdad muy agradecida no solo por el 14 de noviembre, sino de lo que venimos trabajando desde hace muchos años, “los referentes son los que dejan todo para hacer esto que tanto nos gusta que es la política.”

En esa linea agradeció al Presidente de la Cámara de Diputados Federico Otermin y aseguró “es la persona que se puso todo al hombro para nuestro espacio y peleó para que nosotros estuviéramos en la lista y acá estamos en el equipo trabajando todos juntos, en la unidad del peronismo de Lomas de Zamora lo que nos parece que es lo mejor para todos los vecinos de Lomas.

La concejal electa también dijo “Completamente agradecida a mi dirigente Juan María Viñales que depositó su confianza en mi y hoy siento que desde la militancia los represento a cada uno de mis compañeros”.

Vilma concluyó “se vienen otros tiempos, pero creo que acompañados se puede lograr todo. Todo lo que la gente y nuestros vecinos necesitan para estar mejor y para eso vamos a estar trabajando, como todos estos días durante tantos años pero ahora desde el Concejo Deliberante”

