Elecciones 2021: finalizó escrutinio definitivo en Provincia y el Frente de Todos achicó la diferencia

La justicia federal con competencia electoral en la Provincia finalizó este martes el escrutinio definitivo de las elecciones a diputados nacionales en ese distrito, que ratificó que la alianza Juntos se impuso por alrededor de 105 mil votos al Frente de Todos (FdT) y que esas fuerzas lograron 15 legisladores cada una para la Cámara baja. Según los datos del escrutinio a los que tuvo acceso Télam, se escrutaron 37.045 mesas y el porcentaje de votantes fue del 72,25% sobre el total del padrón. La Alianza Juntos totalizó 3.550.321 votos contra el FdT, que llegó a 3.444.446, por lo que la diferencia de la lista que encabezó Diego Santilli fue de 105.875 votos. Pese a imponerse en el resultado final, se ratificó que tanto Juntos como el Frente de Todos obtuvieron cada uno 15 de las 35 bancas que como distrito único se ponen en juego en la provincia de Buenos Aires en cada una de las elecciones legislativas. Las cinco bancas restantes fueron: dos para Avanza Libertad, que obtuvo 669.865 votos; dos para el Frente de Izquierda, con 609.158 y la restante se la adjudicó el Frente Vamos con Vos que logró superar el piso del 3% del padrón que exige el sistema D’hondt, al totalizar 389.295 votos. En tanto la Alianza Más Valores no logró superar el piso (logró 263.515 votos) y se registraron 103.730 votos nulos y 291.580 en blanco. El escrutinio definitivo no reveló grandes cambios en cuanto al provisorio que culminó el mismo 14 de noviembre por la noche, aunque sí determinó que el exministro de Transporte Florencio Randazzo logró el piso que le permite acceder a una banca e integrar el Congreso de la Nación. Es que el sistema proporcional establece que para acceder una banca la fuerza política debe obtener al menos el 3% de los electores habilitados para votar, que en esta elección en la provincia de Buenos Aires fue un total de 12.888.231 ciudadanos. El conteo de votos comenzó el miércoles pasado en el pasaje Dardo Rocha de La Plata, ubicado en calle 50 entre 6 y 7, con un total de 100mesas funcionando en simultáneo. Con el objetivo de acelerar el proceso, el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, dispuso incrementar en un 50 por ciento la cantidad de mesas respecto de las elecciones primarias de septiembre. Con estos resultados, por Juntos ingresan a la Cámara de Diputados Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, Marcela Campagnoli, Juan Manuel López, Danya Tavela, Gerardo Fabian Milman y María Sotolano. También lo hacen Emilio Monzó, Gabriela Gisel Besana, Hernán Lombardi, Margarita Stolbizer, Alejandro Finocchiaro, María Victoria Borrego y Fabio José Quetglas. En tanto, del Frente de Todos los diputados electos son Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollan, Marcela Fabiana Passo, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Leopoldo Moreau, Vanesa Siley, Hugo Yasky y Constanza María Alonso. También garantizaron su banca Julio Pereyra, Mónica Edith Litza, Daniel Arroyo, Brenda Magalí Vargas Matyi, Rogelio Iparraguirre y Mónica Fernanda Macha. De Avanza Libertad ingresan José Luis Espert y Carolina Píparo y del Frente de Izquierda y los Trabajadores Nicolás del Caño y Romina del Plá. En tanto, la última banca corresponde a Florencio Randazzo del Frente Vamos con Vos que se la quitó a Avanza Libertad, que en el escrutinio provisorio se había adjudicado un escaño más para Hugo Bontempo. En las generales de noviembre el oficialismo logró recortar la diferencia de 356.533 votos que había obtenido Juntos en las PASO a partir de la interna entre la lista que encabezaba Santilli contra la de Manes.

