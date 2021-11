Viñales saluda y acompaña con su agrupación en el Día del Militante Peronista

El referente político de Lomas de Zamora Juan María Viñales saluda y acompaña en el Día del Militante Peronista, recordemos que desde el espacio Frente Ciudadano Lomense que conduce lograron una banca en el HCD de Lomas de Zamora de la mano de Vilma González.

