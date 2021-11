Cascallares y Nardini firmaron convenio para la construcción del Polo Judicial de Almirante Brown

El intendente Mariano Cascallares y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini firmaron un convenio para avanzar con la construcción del Polo Judicial en Almirante Brown. También se acordó la puesta en marcha de nuevas obras de pavimentación para la localidad de Glew. El Polo Judicial avanza con aportes de la Provincia de Buenos Aires a partir de la decisión política del gobernador Axel Kicilof y la contraparte municipal a partir de la adquisición por parte de la Comuna que conduce Mariano Cascallares de un predio para tal fin en Burzaco. El Polo Judicial tiene como objetivo impulsar la regionalización y descentralización que propicia la Fiscalía General del Departamento Judicial Lomas de Zamora junto con la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La superficie total a construir es aproximadamente de 3.750 M2 de los cuales se destinan 200m2 para una nueva sede de la Policía Local desarrollado en 2 plantas, y 3550 M2 en 4 plantas y un subsuelo para el edificio del Polo Judicial. Cabe señalar que el Municipio adquirió la propiedad en 2016, sobre la calle Adolfo Alsina N° 1430. En el predio existe una vieja casona donde actualmente funciona la comisaría y una estructura edilicia que se reutilizará, además de un área exterior. Se prevé en una primera etapa la construcción de la nueva sede policial, además de la puesta en valor de la estructura existente, incluyendo mampostería y techo de cierre. En tanto en una segunda instancia se realizará, entre otras tareas, la instalación eléctrica, división de las dependencias, revestimientos, pintura, forestación y parquización. Dicho espacio albergará unidades como Alcaldía, Fiscalías, Juzgados de familia, Juzgados de Garantías y Defensorías, en un moderno edificio con todas las áreas de soporte y servicios. Respecto de la obra de pavimentación de las calles Casona y Zufriategui de Glew, acordada con el ministro Leonardo Nardini, tiene como objetivo lograr la conectividad de los barrios Almafuerte y Kanmar de dicha localidad. No solo se construirán pavimentos de hormigón sino se llevará adelante una obra hidráulica complementaria para mejorar el saneamiento de la zona Al respecto está previsto la ejecución de un sistema de desagües pluviales con caños de 0.80, 1.00 y 1.20m de diámetro, cámaras de inspección y nuevos sumideros y la conversión de los ya existentes para calle de tierra en otros para calle pavimentada. Los trabajos a realizar comprenden además todas las tareas complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitación, es decir reparación de veredas, albañales, cruces domiciliarios de provisión de agua potable, instalaciones de servicios públicos que resulten dañadas con la ejecución de la obra. El plazo de ejecución es de 180 días.

