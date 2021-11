Tras el triunfo en Cuartel Noveno Vilma González garantizó su lugar de concejala en Lomas de Zamora

mmmm Los comicios para legisladores en Lomas de Zamora dieron un rotundo triunfo del Frente de TODOS por 47,2% de los votos contra un 33,3 % de JUNTOS. El mayor número de votos que obtuvo la lista encabezada por el Dr. Mariano Soler fue en los barrios más populosos del distrito conocido como la zona de Cuartel Noveno que involucra Ingeniero Budge, Villa Fiorito, Villa Albertina, entre otros y fue donde la dirigente política del Frente Ciudadano Lomense Vilma González garantizó su ingreso como concejal. Vilma comentó “Fue mucho el trabajo que se hizo con todos los compañeros, por eso principalmente el agradecimiento es a los vecinos por que nos permiten estar aca desde hace muchos años en nuestra gloriosa agrupación” y agregó “que de alguna forma siempre fue el resguardo de muchos vecinos y muchos niños, y hoy lograr esto es el trabajo de uno, pero si no esta ese acompañamiento no se puede llegar a nada.

Both comments and pings are currently closed.