Cascallares recorrió obras de pavimentación en las localidades brownianas

El Municipio de Almirante Brown avanza con la pavimentación de cinco cuadras de la calle Juan Carlos Cobián, en la localidad de Ministro Rivadavia, que conecta el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Los Pinos”, con el Jardín de Infantes N° 961 y con la recientemente inaugurada Escuela Primaria N° 83. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares especificaron que la obra abarca desde la avenida Espora hasta P. de Michelis, en una zona que anteriormente era de tierra, mejorando de esta manera la transitabilidad y la circulación. En las últimas horas Mariano Cascallares también recorrió las obras de pavimentación en las calles Luis Viale y Manuel De Lavardén en el barrio El Cerrito de la localidad de San Francisco de Asís (fotos). Las obras de Ministro Rivadavia incluyeron la pavimentación de tres cuadras anexas: Cupertino de Campo entre Cobián y Pedro de Irigoyen; y también Pedro Irigoyen entre Cupertino de Campo y Virrey Cevallos. A esto, se suma la ejecución de obras hidráulicas en toda la zona para evitar inundaciones y anegamientos. “Seguimos avanzando con obras realmente estructurales para Almirante Brown, como es el caso de la calle Cobián, con la que estamos conectando el CAPS “Los Pinos” con la comunidad educativa del Jardín de Infantes Nº961 y la recientemente inaugurada Escuela Primaria Nº83. Además, estamos concretando mejoras hidráulicas que cambian por completo la realidad del barrio”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea también se expresó Sergio, quien vive en la calle Cobián desde hace 25 años junto a su familia.“La verdad que es una alegría enorme, cuando empezaron los trabajos no lo podíamos creer sobre todo porque fue de repente, de un momento a otro”. “En esta zona cada vez que llovía se inundaba todo y dificultaba por completo el ingreso a la calle. También se le complicaba a las familias que traían a los nenes al jardín. Pero con la obra hidráulica y el asfalto ese problema queda totalmente solucionado”, agregó.

