El FDT achica la diferencia bonaerense y queda a menos de dos puntos de JXC

El Frente de Todos lograba este domingo por la noche acortar la diferencia con Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires con respecto a los resultados de las PASO, al obtener el 38,41 por ciento de los votos, apenas por debajo del 40,05 que alcanza la coalición opositora. Escrutado el 76,74 por ciento de las mesas en el principal distrito electoral del país, Juntos se imponía con 2.732.583 votos, seguido por una mínima diferencia por el FDT con 2.621.018 votos. De esta manera, el oficialismo lograba en territorio bonaerense su objetivo de achicar y remontar la diferencia de poco más de 4 puntos que se dio en las PASO de setiembre e instalarla en apenas 1,64 puntos de diferencia. En tanto, en tercer lugar se ubica Avanza Libertad con el 7,48 por ciento y el cuarto lugar queda hasta el momento para el Frente de Izquierda y de Trabajadores con el 6,75 por ciento. Luego se ubica Vamos con Vos con el 4,36 por ciento de los sufragios y en el último lugar + Valores con el 2,92 por ciento. La recuperación del oficialismo en el primer distrito electoral del país se da luego de que el Frente de Todos enfocara su campaña electoral en el territorio para escuchar la problemática de los vecinos cara a cara, para lo cual el propio presidente Alberto Fernández emprendió una campaña de cercanía con incursiones y visitas sorpresivas a distintos puntos del conurbano. También influyó en forma decisiva la alianza con los intendentes del conurbano, reforzada a partir de la incorporación al gabinete provincial tras las PASO de Martín Insaurralde y Leonardo Nardini. Para ello, durante la campaña, los principales referentes del oficialismo pusieron el acento durante la campaña electoral en la recuperación económica y productiva de la provincia de Buenos Aires, a tono con las medidas socioeconómicas implementadas desde el Gobierno nacional tras la derrota de las PASO, como el incremento de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH), el congelamiento de precios por 90 días de alimentos y medicamentos y los subsidios a las tarifas, entre otras.

