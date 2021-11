Comenzó la distribución de más de 100 mil urnas en todo el país

Las más de 100.000 urnas que se utilizarán en las elecciones legislativas de mañana comenzaron a ser distribuidas hoy en todo el país por parte del Correo Argentino, en el marco de un operativo que incluye la participación de 90.000 efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad para custodiarlas. Además de las urnas es trasladado todo el material electoral necesario para el comicio, incluidos los kits sanitarios que marca el protocolo, según informó el Correo Argentino que abocará 65.725 trabajadores a esa tarea. Así, un total de 104.419 urnas llegarán a los 17.533 locales de todo el territorio nacional asignados a la votación de mañana, junto al resto del material electoral y los kits sanitarios para prevención de la transmisión del coronavirus. De esta forma, los 34.332.992 electores y electoras de todo el país habilitados podrán emitir su voto para participar, una vez más, de los comicios generales. Para ello, el Correo Argentino pondrá a disposición 14.220 operadores de transmisión, 2.818 supervisores de transmisión, 39.687 personas a cargo de la distribución de las urnas, y 9.000 empleados de soporte técnico, administrativo y logístico, que suman un total de 65.725 trabajadoras y trabajadores. Empleados del Correo preparan las urnas para comenzar la distribución. Foto: Ramiro Gómez. El correo de bandera tiene a su cargo el servicio logístico del material electoral y los kits sanitarios. Además, se ocupa de la transmisión de los telegramas digitales para la posterior carga de datos en manos de la Dirección Nacional Electoral. A lo largo de este año, el Correo Oficial llevó adelante siete ensayos electorales a escala nacional para garantizar el óptimo desarrollo de sus tareas electorales. Son más de 17 mil los locales en todo el país que recibirán los materiales electorales. Foto: Ramiro Gómez. Durante el último simulacro, realizado el pasado 30 de octubre, se pusieron a prueba tanto el sistema de transmisión de telegramas como el de recuento de votos. La directora de Servicios Electorales del Correo Argentino, Mariana Aballay, consignó que de las 1.451 sucursales ubicadas en todo el territorio nacional, el Correo abocará sus 1.153 sucursales electorales digitales, especialmente acondicionadas para transmitir los telegramas digitalizados hasta el centro de cómputos durante la jornada electiva. Según informó el Estado Mayor Conjunto en un comunicado, el personal afectado al dispositivo se organizará bajo las órdenes del General de División Martín Deimundo Escobal, designado como jefe del Comando General Electoral (CGE). Foto: Ramiro Gómez. 12 horas en mula El operativo incluye un recorrido de 12 horas en mula para llegar al local de comicios más remoto del país, ubicado en el paraje El Durazno en la provincia de Jujuy. “El correo de bandera tiene llegada a los 17.092 establecimientos de votación, incluso a aquellos que se encuentran en las regiones más inaccesibles y que requieren de una operación logística más compleja; tal es el caso de los parajes ubicados en Tilcara, Jujuy, donde los trabajadores de Correo, junto al Ejército Argentino realizarán desde la madrugada el traslado de materiales electorales a lomo de mula a cuatro establecimientos, atravesando más de 80 kilómetros entre los cerros y la Quebrada de Humahuaca durante más de 12 horas para llegar a las escuelas de Abra Mayo, Molulo, El Durazno y Yala Monte Carmelo”, se explicó en un comunicado. Foto: Ramiro Gómez. Una odisea para 13 electores Un operativo similar se desarrollará en Calamuchita, Córdoba, donde se encuentra la mesa de votación con la menor cantidad de electores del país. Para llevar una única urna a la Escuela Provincial Florentino Ameghino, situada al pie del Cerro Champaquí, los trabajadores atravesarán en mula el pico más alto de las sierras cordobesas, en una cruzada que requiere más de siete horas de viaje por caminos escabrosos, interrumpidos por numerosos cursos de agua, para posibilitar que los 13 electores de la región emitan su voto. “Este tipo de despliegues en mulas, caballos e incluso lanchas se desarrollará simultáneamente en distintos puntos del país, iniciando su recorrido en diversos horarios de acuerdo a la distancia, la cantidad de escuelas a las que se debe llegar y la dificultad del camino”, explicó Aballay. Foto: Ramiro Gómez. 40 kilómetros en lancha y 4×4 Otro operativo tiene lugar en la Isla Apipé Grande, del departamento de Ituzaingó, Corrientes, en la frontera fluvial con Paraguay. Allí, trabajadores del Correo Oficial recorrerán 10 kilómetros en lancha a lo largo del Río Paraná hasta la isla y, luego de desembarcar, atravesarán casi 30 kilómetros en vehículos 4×4 por caminos de difícil acceso, hasta llegar a la Escuela N°752 Prefectura Naval Argentina, y a la Escuela N°419 Guardacostas Río Iguazú. Sobre un brazo del mismo Río Paraná, al norte de la Provincia de Buenos Aires, el Correo llevarán adelante otro operativo logístico electoral en las islas del Delta de San Fernando. A bordo de una embarcación de Prefectura Naval, sus trabajadores realizarán un viaje de dos horas para llevar 9 urnas y el resto del material electoral hacia la Escuela Nº 20 Remedios Escalada de San Martín y la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 01. En cada uno de estos operativos especiales, un trabajador de Correo queda a cargo de la protección de las urnas junto a integrantes de las fuerzas de seguridad, y para ello pasarán la noche en el establecimiento hasta el inicio de la jornada electoral. En tanto, el domingo, tras el cierre de mesas, los trabajadores de Correo Argentino acompañarán el repliegue del material electoral, debiendo afrontar “el arduo regreso con la dificultad adicional de que recorrerán gran parte del trayecto en la oscuridad de la noche”, de acuerdo con el comunicado emitido desde la empresa.

Both comments and pings are currently closed.