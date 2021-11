Jubilaciones suben 12,11% en diciembre y acumulan 52,7% en el año, por encima de la inflación

Las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales aumentarán 12,11% en diciembre, el cuarto incremento del año para esos sectores, que acumularán un alza de 52,7% en 2021, por encima de la inflación proyectada para el período, informó este jueves la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La comunicación oficial llegó luego de una reunión en Casa Rosada encabezada por el presidente Alberto Fernández y de la que participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni, además de la titular de la Anses, Fernanda Raverta. Esta mejora se desprende del nuevo dato del índice salarial y de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte) de septiembre que difundió este jueves el Ministerio de Trabajo -según el cual los salarios aumentaron 4% en promedio- y cuya variación se usa para calcular el aumento de los haberes de diciembre, junto con la dinámica de los recursos de la Anses. De esta forma, según la fórmula de movilidad jubilatoria vigente los haberes de más de 16 millones de beneficiarios de jubilaciones, pensiones y beneficiarios de otras prestaciones sociales recibirán un aumento del 12,11% en diciembre y en el año llegará a 52,7%, lo que implicará un incremento real de los ingresos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, según destacó el organismo previsional. “Desde que asumimos dijimos que íbamos a trabajar todos los días para que las jubiladas y jubilados le ganen a la inflación. Y hoy estamos muy contentos de comprobar, tal como lo aseguramos cuando se discutía la ley, que la nueva fórmula es mucho mejor que la que había sancionado el gobierno de Macri”, dijo Raverta en un comunicado. Con este incremento el haber mínimo se duplicará respecto a 2019, al pasar de $ 14.068 a $ 29.062, lo que representa una suba de 107%, lo mismo ocurre con las asignaciones. Por el contrario, si hubiese continuado la fórmula de la Ley N° 27.426 de 2017, sancionada durante el gobierno de Juntos por el Cambio, la variación interanual de los haberes sería de alrededor de cuatro puntos porcentuales inferior, en torno a 48,6%. “En diciembre del 2019, tras quitarle el 20% de poder adquisitivo a las jubilaciones, Macri dejó un haber mínimo de $ 14.067 mil pesos. Con el aumento que estamos anunciando hoy las jubilaciones mínimas pasan a $ 29.061. Sabemos que aún falta mucho para seguir recuperando y mejorando la calidad de vida de las y los jubilados, pero también sabemos que es por este camino que lo vamos a conseguir”, subrayó la directora ejecutiva del organismo previsional. La ley de movilidad previsional sancionada a fines de 2020 cambió la fórmula para la actualización de los montos de las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares (AUH, AUE) y pensiones no contributivas que, desde entonces, se otorgan en función de la evolución del índice salarial, así como también del Ripte y los recursos de la Anses. A partir de diciembre de 2021, el haber mínimo ascenderá a $ 29.062, un 107% superior a los $ 14.068 de diciembre de 2019, y las Asignaciones Universal por Hijo, familiares y por Embarazo aumentarán a $ 5.677, monto que dos años atrás era de $ 2.746. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanzará los $ 23.249 y la pensión por invalidez los $ 20.343. El presidente Alberto Fernández encabezó una reunión con los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta. El Presidente comenzó el año firmando el decreto 1/2021 con el cual se promulgó la Ley de Movilidad (27.609) aprobada en diciembre de 2020, y que tiene como objetivo recomponer los ingresos y recuperar el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas. En total, el nuevo incremento alcanzará a más de 7,1 millones de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, y a casi 9 millones de niños, niñas y adolescentes (4,4 millones mediante la Asignación Universal por Hijo, y 4,3 millones por las Asignaciones Familiares). También impactará en las asignaciones por Embarazo y prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y asignaciones por cónyuge. Infografía.

