Lanzan el primer documental sobre ambiente y biodiversidad

El Municipio de Almirante Brown, a través de la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat, presentó el primer documental sobre el ambiente y la biodiversidad de la Comuna, con el objetivo de poner en valor el patrimonio natural del distrito y mostrar la enorme diversidad de vida que reside en los espacios silvestres y sectores rurales. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares indicaron que el documental puede verse de forma online a través de https://linktr.ee/brownverde, al tiempo que remarcaron que el mismo busca informar sobre las características únicas de las especies que habitan los rincones brownianos y también conocer algunos de los servicios ecosistémicos que brindan. “La idea era reivindicar el patrimonio natural de nuestro Municipio así como reivindicamos nuestro patrimonio cultural. De allí surge la idea de mostrar el lado silvestre o natural que aún convive con nosotros y algunas especies de aves, plantas, anuros e insectos típicos de esta zona que cuentan con adaptaciones y características únicas”, remarcó el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga. El documental se gestó a través de un trabajo articulado entre la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat y el Instituto de las Culturas durante las actividades por el Mes del Ambiente, en junio de este año. Durante ese mes, a lo largo de seis extensas jornadas se grabó en diferentes campos productivos, caminos rurales de Ministro Rivadavia y también en la Granja Educativa Municipal. Almirante Brown es considerado un verdadero pulmón verde en el Conurbano Bonaerense ya que el 30 por ciento de su territorio es zona rural, una característica que lo distingue de otros distritos vecinos y que lo convierte en una zona con un gran potencial para el desarrollo productivo del sector agrícola y también en un gran refugio para la biodiversidad autóctona. Tanto en el espacio urbano como en el espacio rural se pueden encontrar una gran diversidad de especies que brindan servicios ecosistémicos claves para nuestra calidad de vida y que dan cuenta de la calidad ambiental de la Comuna. Un ejemplo de ello es que Almirante Brown al tener zonas urbanas, periurbanas y rurales cuenta con una diversidad de aves muy amplia, pudiéndose observar más de 150 especies, lo cual representa más del 10% total del país. De esta manera, este flamante material audiovisual que impulsó la gestión de Mariano Cascallares además de ser un documento importantísimo para registrar y visibilizar estos parajes únicos, fue pensado también como una herramienta de educación ambiental para las escuelas del distrito y para que los vecinos y vecinas de Almirante Brown conozcan estos lugares y su importancia.

