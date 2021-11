Maximo, Kicillof, Insaurralde cerraron con acto la campaña del Frente de Todos Lomas

Los principales referentes del peronismo bonaerense participaron este lunes del cierre de campaña del Frente de Todos en Lomas de Zamora ante una multitud que se dio cita en el microestado del Parque Municipal Eva Perón. La actividad estuvo encabezada por el presidente del bloque de diputados nacionales del oficialismo, Máximo Kirchner; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof: y el jefe de gabinete y referente del peronismo local, Martín Insaurralde. El intendente lomense en uso de licencia aprovechó la oportunidad para poner de relieve el vínculo personal y político con el hijo de la vicepresidenta y también destacó el trabajo del mandatario provincial. “Agradezco a Máximo, que es un gran amigo que me dio la política, y que siempre nos acompañó a los vecinos y vecinas de Lomas de Zamora”, señaló Insaurralde, que también agradeció a “Axel por confiar en el proceso de transformación encarado en el municipio de Lomas de Zamora”, y también por el “trabajo incansable” junto a todo el equipo de la provincia de Buenos Aires. El funcionario, que hizo las veces de anfitrión de un encuentro con peso provincial, envió un mensaje a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que se recupera de una intervención quirúrgica, y celebró el comienzo del fin de la pandemia. “Necesitábamos volver a abrazarnos después de tantos meses durísimos de pandemia. Podemos hacerlo gracias al avance del operativo de vacunación más exitoso de nuestra historia”, indicó, y puso en valor el trabajo realizado durante la pandemia, por lo que porpuso: “Imaginense todo lo que vamos a hacer ahora que estamos saliendo de la pandemia”. En el acto también estuvieron presentes la intendente interina de Lomas, Marina Lesci, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, y el primer candidato a concejal del Frente de Todos en Lomas, Mariano Ortega Soler, entre otros dirigentes locales. Durante su discurso, Insaurralde hizo una reseña de los principales logros de su gestión al frente del Ejecutivo municipal, entre los que destacó la construcción de los hospitales de Llavallol, el Modular de Fiorito, el Odontológico y el Oftalmológico, y los avances en la construcción del nuevo Hospital de Diagnóstico Inmediato. También reveló que ampliarán la guardia del hospital Alende y construirán un nuevo Hospital en la ciudad de Banfield. En la misma línea, repasó las obras hídricas, la ejecución del programa Conectar Igualdad Lomas, que ya lleva 40 mil tablets entregadas, el programa Qunita de entrega de catres y ajuares para recién nacidos, entre otras medidas. A su turno, Kicillof destacó que su presencia tenía el sentido de “apoyar a los candidatos del Frente de Todos en Lomas de Zamora, que se deslomó para cuidarlos a todos y a todas, todo el día y toda la noche. Todo el tiempo”. “Venimos a decir que para recuperar el trabajo y los derechos tenemos que ir todos y todas para adelante, no podemos ir hacia atrás. No nos conformamos con volver a los números de la prepandemia. Vinimos a recuperar un camino, iniciado hace 12 años con Néstor y Cristina, de crecimiento, de desarrollo, de recuperación de la educación y la salud. Vinimos a reconstruir y a transformar la provincia de Buenos Aires, por eso tenemos un jefe de Gabinete que ha venido a traer toda su experiencia y todo lo que hizo en Lomas”, indicó. Por su parte, Máximo Kirchner afirmó que “cada voto que le den al Frente de Todos va a ser un voto más para asegurar la dignidad de su gente. Creo que de cara a lo que viene, después de tanto ajuste macrista, de tanta muerte que trajo la pandemia y de tanto dolor, nos debemos una nueva oportunidad para poder cumplir aquello que en el 2019 le prometimos a todos los argentinos y las argentinas: que los números tienen que cerrar con la gente adentro”.

