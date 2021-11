Fernández le habló a jóvenes: “Nunca pierdan esa voluntad de transformación”

El presidente Alberto Fernández dialogó este lunes con industriales, trabajadores y jóvenes del municipio bonaerense de San Martín, donde recorrió la empresa Tocki Textil, que desde 2019 expandió su producción y creó puestos de trabajo. (Foto: Presidencia). “Yo represento los intereses de los que menos tienen”, destacó Fernández en el Club Ferrocarril Mitre, donde mantuvo un encuentro con más de 300 jóvenes y escuchó las experiencias y preocupaciones de algunos de ellos junto a Victoria Tolosa Paz, primera candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, y las también candidatas a diputadas Marcela Passo y Micaela Morán. (Foto: Presidencia). A los jóvenes que lo escuchaban con atención, el Presidente los impulsó a “poner todo para que el mundo sea mejor y menos desigual”. “Confío mucho en los jóvenes de mi país, nunca pierdan esa voluntad de transformación”, expresó Fernández. (Foto: Presidencia). Recorrida por una fábrica téxtil Antes, en su recorrida por la fábrica textil, el mandatario hizo hincapié en que “la economía argentina está creciendo más del 9 por ciento”. Fernández también estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el intendente Fernando Moreira y la secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva del municipio, Nancy Cappelloni. “Esta es una empresa que apostó por la Argentina”, subrayó Katopodis, mientras que Moreira remarcó que las pequeñas y medianas empresas (pymes) “son el motor de esta ciudad”, y aseguró que en el municipio de San Martín “empieza a recuperarse el polo industrial, las fábricas están tomando trabajadores y a generarse empleo”. (Foto: Presidencia). En tanto, el dueño de la fábrica, Damián Wolkowiski, contó que la empresa siempre se vio impactada “en forma negativa” por las “políticas neoliberales” y por el contrario creció con las medidas que favorecen la producción local. “Terminamos el macrismo trabajando de lunes a jueves, con 32 máquinas”, recordó Wolkowiski. En un encuentro con titulares de pymes en plena campaña electoral de 2019, el entonces candidato a Presidente dialogó con Mauricio Wolkowiski, el padre de Damián, que en ese momento estaba al frente de la compañía. (Foto: Presidencia). Luego de la conversación, Fernández tomó una birome y le dijo: “Con esta lapicera voy a firmar los decretos que pongan en marcha a la Argentina”, y fue ahí cuando Mauricio Wolkowiski le contestó: “Ustedes ganen, que del resto nos encargamos nosotros”. (Foto: Presidencia). Hoy la empresa cuenta con 13.000 metros cuadrados y 64 máquinas, además de una decena de equipos que adquirieron y están a la espera de que se los entreguen para incrementar las 350 toneladas mensuales de producción actual. “Lo que más orgullo nos da es poder generar empleo continuamente”, dijo Wolkowiski, titular de la pyme familiar que está en la localidad de Villa Lynch y que tiene décadas de experiencia en la producción de tejidos de punto.

