Kiosquero acribillado a balazos: detuvieron a una pareja por el crimen, la chica es menor de edad

Un kiosquero de 45 años fue asesinado durante un asalto, en plena zona comercial de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, y por el hecho fue detenida una pareja, que entre sus integrantes tiene una menor de edad. El hecho se produjo alrededor de las 14:00 en un drugstore situado en la Avenida de Mayo al 800, de esa localidad del partido de La Matanza, en la zona oeste del conurbano, y tuvo como víctima al comerciante Roberto Sabo. Los delincuentes, un joven de 29 años y una chica de 15, entraron al local con fines de robo y en circunstancias que no se habían determinado, le dispararon a Sabo, para luego darse a la fuga. Con el fin de completar el escape, los asaltantes en primer lugar le robaron el auto a un remisero y luego la moto a un repartidor delivery. Finalmente, fueron detenidos y llevados a la comisaría segunda de La Matanza, situada a unos 300 metros de la escena del crimen. Por el hecho, vecinos y comerciantes de la zona, una de las áreas de mayor poder adquisitivo del distrito, iniciaron una protesta para reclamar justicia y seguridad. “La Policía llegó rápido e hizo lo que tenía que hacer. Acá lo que fallo es la prevención. No puede ser que se pierda una vida humana de esta manera”, expresó Ulises, un vecino de la zona, en diálogo con una cadena televisiva.

