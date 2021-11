Fuerte impulso a Almirante Brown como Polo Turistico para nuestra región

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recibió a la secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez, con quien avanzó en una agenda común para darle impulso a nuestro distrito como Polo Turístico para nuestra región. La visita se produjo el domingo pasado cuando el jefe comunal y la funcionaria nacional recorrieron atracciones culturales clave de Amirante Brown en las diferentes localidades brownianas, y finalizaron visitaron la Expo Feria Rural en la Granja Educativa de Ministro Rivadavia. La recorrida entre Mariano Cascallares y Yanina Martínez comenzó por la reconocida Casa Borges y siguió por el histórico edificio La Cucharacha, a metros del Colegio Nacional de Adrogué. La visita incluyó al reconocido Castel Forte frente a la Sociedad Italiana. Desde allí la funcionaria nacional junto al jefe comunal se trasladaron hasta el Monumento a la Bandera ubicado en la Plaza Belgrano de Burzaco. Se trata del primer Monumento a la Bandera de nuestro país que fue reconocido como Monumento Histórico Nacional por el Congreso en el año 2019. La recorrida oficial incluyó a la histórica Iglesia Santa Ana de Glew, atracción turística, cultural y religiosa a partir de la intervención del gran Raúl Soldi. Y también visitaron el Museo de la Cerámica Manigrasso. El Municipio de Almirante Brown viene generando políticas públicas para darle impulso al turismo local destacando las atracciones brownianas, por ejemplo a través del programa Descubrí Brown. La funcionaria nacional se conmovió con la belleza de los frescos de Soldi y elogió cada una de las atracciones brownianas. Por su parte Mariano Cascallares indicó que “seguimos trabajando junto a la Nación y la Provincia para potenciar a nuestro distrito como Polo Turístico para toda nuestra región porque es una forma de generar actividad económica y empleo poniendo en valor todo el patrimonio histórico y cultural browniano”.

