El Paso Bajo Nivel de la avenida San Martín registra más de un 40 por ciento de avance

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió junto al ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, los avances de la obra del paso bajo nivel de la avenida San Martín, en el límite entre las localidades de Burzaco y Adrogué, que ya registra un nivel de avance del 40 por ciento. La visita se llevó adelante en el cruce de San Martín y Martín Rodríguez, donde el jefe comunal y el funcionario nacional supervisaron la obra que continúa avanzando a todo ritmo, dialogaron con los trabajadores y también con los vecinos y vecinas. “Seguimos recorriendo obras en Almirante Brown, esta vez el paso bajo nivel de la avenida San Martín junto con el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. Por este lugar pasan cotidianamente más de 20.000 vehículos, por lo que este avance significará una mejora trascendental para la vinculación y circulación de nuestro distrito”, remarcó Mariano Cascallares. Por su parte, Guerrera remarcó el “trabajo articulado del Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte y el Municipio de Almirante Brown”, al tiempo que subrayó que “este tipo de obras cambian y mejoran por completo la vida de los vecinos y las vecinas”. En los últimos días, culminó la construcción de columnas de hormigón debajo de las vías del ferrocarril de la avenida San Martín, cuyos trabajos se realizaron durante 12 noches consecutivas, desde la medianoche y hasta las 5 de la madrugada, generando la infraestructura necesaria donde se sostendrán los tres puentes que forman parte de la obra. El procedimiento ejecutado en tiempo récord consistió en la construcción de una columna por noche para dar forma a la estructura general del bajo nivel, que se suma a los pilotes ya realizados en ambas manos sobre la avenida San Martín. Cabe mencionar que en paralelo avanzan también las obras en el Viaducto de Ruta Nº4, a metros de la rotonda Los Pinos, y en los pasos bajo nivel en la calle Diehl, de Longchamps, y en el cruce de la arteria Presidente Juan Domingo Perón con las vías, en Rafael Calzada. De la recorrida participaron también el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, y las delegadas María José Zandonadi (Adrogué), y Andrea Capasso (Burzaco).

