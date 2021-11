ANSES paga esta semana bonos y extras a trabajadores, jubilados y AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos de noviembre de las prestaciones sociales que el Gobierno nacional otorga a aquellas familias de sectores más vulnerables. Tarjeta Alimentar, que a partir de este mes verán depositado el monto de la misma junto con sus haberes. Por otra parte, más de dos millones de trabajadores y trabajadoras que cobran asignaciones familiares y verán duplicado el monto de la misma, con el fuerte impacto que esto puede tener en los ingresos totales del hogar. Entre los nuevos beneficios, se encuentra el anuncio dirigido a los titulares de la, que a partir de este mes verán depositado el monto de la misma junto con sus haberes. Por otra parte, más de dos millones de trabajadores y trabajadoras que cobrany verán duplicado el monto de la misma, con el fuerte impacto que esto puede tener en los ingresos totales del hogar. Hoy cobran el monto de la Tarjeta Alimentar, junto con sus haberes de noviembre, las titulares de Pensiones No Contributivas para madres de 7 o más hijos. A partir del próximo lunes lo harán los titulares de la Asignación Universal por Hijo que paga la agencia de gobierno desde 2009. PNC de ANSES: fechas de cobro noviembre 2021 DNI finalizados en 8 y 9: viernes 5/11 Tarjeta Alimentar: quiénes pueden acceder Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 14 años inclusive

Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social

Personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad

Madres de 7 o más hijos que perciben Pensiones no Contributivas Montos de la Tarjeta Alimentar Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $6000

Familias con un hijo: $6000

Familias con dos hijos: $9000 Familias con tres o más hijos: $12.000 Jubilados de ANSES con haberes inferiores a $29.135 DNI finalizados en 0: lunes 8/11

DNI finalizados en 1: martes 9/11

DNI finalizados en 2: miércoles 10/11

DNI finalizados en 3: jueves 11/11

DNI finalizados en 4: viernes 12/11

DNI finalizados en 5: lunes 15/11

DNI finalizados en 6: martes 16/11

DNI finalizados en 7: miércoles 17/11

DNI finalizados en 8: jueves 18/11

DNI finalizados en 9: viernes 19/11 Jubilaciones de ANSES con haberes superiores a $ 29.135 DNI finalizados en 0 y 1: viernes 19/11

DNI finalizados en 2 y 3: martes 23/11

DNI finalizados en 4 y 5: miércoles 24/11

DNI finalizados en 6 y 7: jueves 25/11

DNI finalizados en 8 y 9: viernes 26/11 Asignación Universal por Hijo DNI finalizados en 0: lunes 8/11

DNI finalizados en 1: martes 9/11

DNI finalizados en 2: miércoles 10/11

DNI finalizados en 3: jueves 11/11

DNI finalizados en 4: viernes 12/11

DNI finalizados en 5: lunes 15/11

DNI finalizados en 6: martes 16/11

DNI finalizados en 7: miércoles 17/11

DNI finalizados en 8: jueves 18/11

DNI finalizados en 9: viernes 19/11 Otro de los beneficios para AUH es el cobro de $ 7.000 por el 20% retenido por la ANSES , al que se puede acceder realizando un trámite con simples pasos desde el celular o una computadora con conexión a internet. Declaración Jurada ANSES AUH La Declaración Jurada de ANSES para AUH es un trámite que reemplaza la Libreta de Asignación Universal que se entregaba antes de la pandemia de coronavirus (Covid-19) y que activa el 20% retenido durante el año por el organismo previsional. Por la presentación de la Declaración Jurada, cada titular percibirá la suma de $ 7.083,40 por hijo. Extra para AUH con la declaración jurada de ANSES La Declaración Jurada puede gestionarse de manera online, desde el celular o la computadora. Una vez puede presentar el documento, el pago demorar hasta 60 días en habilitarse. Para realizar el trámite, seguí el paso a paso: Ingresar a anses.gob.ar

Accedé a Mi Anses, con CUIL y Clave de Seguridad Social.

Ir a la pestaña “Hijas e hijos”

Luego Declaración Jurada Libreta AUH 2020 Asignación Universal por Embarazo DNI finalizados en 0: miércoles 10/11

DNI finalizados en 1: jueves 11/11

DNI finalizados en 2: viernes 12/11

DNI finalizados en 3: lunes 15/11

DNI finalizados en 4: martes 16/11

DNI finalizados en 5: miércoles 17/11

DNI finalizados en 6: jueves 18/11

DNI finalizados en 7: viernes 19/11

DNI finalizados en 8: martes 23/11

DNI finalizados en 9: miércoles 24/11 Asignaciones Familiares Durante noviembre, quienes tengan ingresos familiares de hasta $78.454 o sean monotributistas de las categorías A, B o C, cobrarán además de la Asignación Familiar un complemento equivalente a la misma, es decir de $5.063. DNI terminados en 0: lunes 8/11

DNI terminados en 1: martes 9/11

DNI terminados en 2: miércoles 10/11

DNI terminados en 3: jueves 11/11

DNI terminados en 4: viernes 12/11

DNI terminados en 5: lunes 15/11

DNI terminados en 6: martes 16/11

DNI terminados en 7: miércoles 17/11

DNI terminados en 8: jueves 18/11

DNI terminados en 9: viernes 19/11 Asignación prenatal y por maternidad DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10/11

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11/11

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12/11

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15/11

DNI terminados en 8 y 9: martes 16/11 Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento 1° quincena: del 5/11 al 9/12

2° quincena: del 19/11 al 9/12 Asignaciones familiares a titulares de pensiones no contributivas Todos los DNI: 8/11 al 9/12 Asignación por desempleo – Plan 1 DNI terminados en 0 y 1: martes 23/11

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24/11

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25/11

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26/11

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29/11 Asignación por desempleo – Plan 2 y 3 Todos los DNI del 4/11 al 10/11

