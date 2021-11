El municipio acompaña a los representantes brownianos en los “Juegos Bonaerense 2021”

El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto Municipal del Deporte, está acompañando a la delegación de deportistas de nuestro distrito que está compitiendo en las finales de los “Juegos Bonaerenses 2021” en la ciudad de Mar del Plata. El propio intendente Mariano Cascallares despidió a la delegación browniana compuesta por 70 deportistas que partió desde el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia rumbo a La Feliz donde ya se mide en las instancias finales de la tradicional competencia bonaerense. Según se informó, Almirante Brown compite en las finales de las siguientes disciplinas deportivas: Atletismo, Patín Artístico, Natación, Ajedrez, Fútbol Tenis, Pelota Paleta y Folf. “Estamos orgullosos y muy felices de acompañar a las y los deportistas brownianos que son nuestro orgullo. Luego de una extensa preparación incluso en medio de la pandemia hoy se encuentran compitiendo en Mar del Plata cada uno en su disciplina. Por eso junto a los Profes de nuestro Instituto del Deporte y a todo nuestro equipo estamos junto a ell@s”, indicó el jefe comunal browniano, Mariano Cascallares. “Seguimos fomentando al deporte como herramienta de inclusión e igualdad de oportunidades en Almirante Brown”, finalizó Mariano Cascallares quien se mostró expectante por el desempeño de los deportistas brownianos. En los Juegos Bonaerense participaron más de 105 mil deportistas de la provincia de Buenos Aires.

