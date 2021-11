Llega a Almirante Brown la 2º Expo Feria Rural en la Granja Educativa Municipal

Este sábado 6 y domingo 7 de noviembre llega la segunda edición de la Expo Feria Rural a la Granja Educativa de Ministro Rivadavia, en Almirante Brown. Con entrada libre y gratuita, la nueva Expo tendrá lugar de 10 a 18 horas en la Granja Municipal de la avenida Juan B. Justo N° 1000 y contará con una gran variedad de actividades para grandes y chicos. La apertura oficial se realizará el sábado con la participación del intendente Mariano Cascallares. Durante ambas jornadas los vecinos y vecinas no solo podrán adquirir productos a precios accesibles en la feria de productores, artesanos y de mujeres emprendedoras, sino que además tendrán la oportunidad de participar de charlas y talleres, exposiciones educativas y de formación, recorrer la granja con visitas guiadas y disfrutar de actividades recreativas y culturales, que incluirán la presentación de Peteco Carabajal (el domingo pro la tarde), además de grupos locales. En la feria, los visitantes encontrarán productos elaborados regionalmente, entre ellos, verduras frescas y agroecológica, chacinados y quesos, plantas ornamentales, de estación y flores de corte; artículos realizados por mujeres trabajadoras autogestivas del distrito en diferentes rubros y una muestra de Artesanos (con más de 100 participantes) con trabajos en talabartería, platería, telar y cerámica. Además se llevarán adelante los talleres de plantas nativas (sábado y domingo 16 horas), con recorrida por el Arboretum; de Biofertilizantes con entrega de Compost (sábado 15 horas), y el de Huerta con Intercambio de plantas y semillas (domingo 15 horas). Para más información sobre los cursos dirigirse a granjaeducativamunicipal@brown.gob.ar Cabe señalar que tanto el sábado como el domingo se realizarán las habituales visitas guiadas a las 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 horas. Por otro lado, habrá numerosas actividades artísticas (danza y música folklórica) para el esparcimiento de toda la familia. En este sentido, el sábado a partir de las 13 arrancarán los espectáculos en vivo con la actuación de los ballets folklóricos: Ecos Sureños, Los Candiles, Anonei, Mi Esperanza, Irupé, El Bagual, Ponchos y Lanzas Argentinas, Flor de Liz, Sueños del Alma, y Colectiva de Danzas Raimillas, entre otros. Mientras que para los más chicos, a las 12, se llevará adelante el show “Canciones con Sombrero”. El domingo en tanto a las 14 horas se presentarán el grupo de danzas Tiempo de Encuentro, a las 15 El Grito Folklore, a las 16 el intérprete Gerónimo Ferreiro y a las 17, en un gran cierre, Peteco Carbajal presentará Riendas Libres. Ese día también los niños disfrutarán a partir de las 12 del espectáculo “Canciones con Sombrero” y las 15 de un show de títeres. La segunda edición de la Expo Feria será un buen motivo para el reencuentro con actividades al aire libre, aunque con las medidas de prevención adecuadas, siempre manteniendo el distanciamiento social y el uso de barbijo en áreas comunes.

