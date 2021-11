El Presidente inaugurará un nuevo sanatorio de UPCN

El presidente Alberto Fernández y el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, compartirán este viernes un acto en el complejo de Costa Salguero para inaugurar desde allí el nuevo sanatorio del sindicato estatal, el Anchorena Itoiz de Avellaneda. Tanto desde Presidencia como desde UPCN confirmaron a Télam que el Jefe de Estado asistirá al acto, programado para las 15 horas y que se realizará en el pabellón 2 de Costa Salguero, sobre la avenida Costanera Rafael Obligado al 1200, Ciudad de Buenos Aires. El Anchorena Itoiz ya está funcionando y sus instalaciones están ocupadas por cientos de pacientes, por lo cual se decidió que la inauguración no se realice desde ese lugar, ubicado en Alsina al 100 de Avellaneda, sur del conurbano, y se convocó a un evento en el predio tradicional de la Costanera porteña. El nuevo establecimiento médico del sindicato estatal es un complejo de salud al que se le realizaron obras de ampliación que incluyeron el levantamiento de una torre de 12 pisos de 8 mil metros cuadrados, que se sumaron a lo ya construido, con lo cual el edificio totaliza una superficie cubierta de 17.100 metros cuadrados. El nuevo sanatorio ampliado se suma de esa forma a los otros tres centros médicos del sindicato: el Anchorena Recoleta y San Martín y el Instituto Quirúrgico del Calla. La capacidad y servicios del establecimiento Con las nuevas obras, la oferta hospitalaria del Anchorena Itoiz reúne 84 camas de internación general en habitaciones individuales y otras 10 de aislamiento en unidad coronaria. Según informó el gremio, el sanatorio de Avellaneda está equipado con “seis quirófanos centrales de alta complejidad, tres puestos de recuperación, un centro obstétrico con dos habitaciones de parto, dos salas de operaciones y un quirófano de hemodinámica con un equipo de angiografía”. Además, el servicio de diagnóstico por imágenes cuenta con “un equipo nuevo de resonancia nuclear magnética, uno de tomografía axial computada, dos de radiología digital directa y un magnificador de imágenes para los quirófanos”, por lo que UPCN ampliará la cobertura de salud para un enorme sector de sus afiliados y de la población residente en la zona sur del conurbano. Aparte de los cuatro establecimientos de salud propios, el gremio estatal que encabeza Rodríguez tiene cuatro Centros de Atención Primaria y Consultorios Cemac (Centro Médico Accord) en Recoleta, Caballito, Monserrat y Microcentro, que se suman a más de 15 mil prestadores sanatoriales, médicos de cartilla y kinesiólogos distribuidos en todo el país.

